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美新冠確診一天增10.3萬人 寫最大單日增幅

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
美上周初領失業金人數仍在超高水準。（路透）
美上周初領失業金人數仍在超高水準。（路透）

美國4日新增10.3萬名新冠肺炎確診病例，寫下疫情爆發以來最大單日增幅，也是單日確診人數首度突破十萬大關，原因是中西部幾個州單日確診人數激增。

另外，美國上周首度申領失業救濟金人數雖比前一周微幅下滑，但比市場預期還多，且仍在超高水準，代表在疫情捲土重來且財政刺激方案遲未通過之際，美國經濟復甦的動能已逐漸減退。

美國勞工部5日表示，截至10月30日的當周初領失業救濟金人數有75.1萬，比前一周少了7,000人，但高於彭博資訊預估的73.5萬人。在就業市場情況最嚴峻時期，一周申領補貼的人數高達686.7萬人，如今雖已大幅減少，但仍遠超過2007-09年經濟大衰退期間的最高峰66.5萬人。

倫敦金融時報（FT）引述Covid Tracking Project資料報導，美國4日新增10.3萬名病例，不僅高於前一日的8.65萬人，也刷新30日增加9.7萬名病例的前高紀錄。過去七日美國確診人數累計逼近62.3萬人，寫下疫情爆發以來七日新高。

美國總統川普想把確診病例增加歸咎於擴大篩檢，但新增病例也使住院人數激增。美國新冠病患住院人數4日達5.2萬人，攀抵三個月高點，這可能耗盡醫療資源。

華爾街日報報導，如今全美也鬧N95口罩荒。

美國新冠肺炎病故人數已逾23.2萬人，總確診人數更超越900萬例，皆為全球最高，而近來幾乎各州確診病例都增加。

這次大選的幾個搖擺州，更飽受本次疫情復熾衝擊，特別是中西部州。川普與拜登陷入苦戰的威斯康辛州，4日新增病例改寫新高，達5,935例，而明尼蘇達州和印第安納州同日新增病例也創紀錄，分別增加逾3,600名。

休士頓急診醫師達克認為，由於美國缺乏整體的抗疫策略，因此遏止疫情擴散，須仰賴更多美國人採取必要的預防措施，但年底的假期將構成挑戰。他說，接下來就是感恩節、寒假、耶誕節等，而大學校園爆發疫情，代表學生會把新冠病毒帶回家中，傳染給父母和祖父母等親友。

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