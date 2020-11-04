新疆新冠肺炎無症狀病例續增 啟動4輪全員檢測

中國新疆喀什地區仍持續出現新冠肺炎確診與無症狀感染者，當地政府已開始第4輪全員核酸檢測。專家表示，這次喀什疫情無症狀感染者居多，社區傳播風險大，有可能還需要第5輪全員檢測。

11月3日，中國大陸新疆地區（含兵團）新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例2例，新增沒有症狀但帶有病毒的無症狀感染者116例。目前，新疆（含兵團）確診病例64例，無症狀感染者345例。

異於之前其他地區出現的局部疫情，新疆喀什在疫情初期就檢出大量的無症狀感染者，且持續至今，無症狀感染者愈檢愈多。疫情集中的疏附縣，今天已啟動第4輪全員免費核酸檢測。

環球網報導，10月27日第1輪全員核酸檢測後，累計無症狀感染者178例。10月29日第2輪全員檢測後，累計無症狀感染者為222例。11月3日第3輪全員檢測後，喀什無症狀感染者攀升到了345例。

復旦大學公共衛生學院前院長、流行病學家姜慶五對此表示，這次喀什的疫情發生在青壯年比較集中的服裝廠內，因為人群體質較好，甚至出現症狀後都不加留意，而此時這些已具傳染性的無症狀感染者已向其密切接觸者傳播了病毒。

姜慶五說，「等核酸檢測時，服裝廠的傳播已經不是第一代，也不是第二代，至少是第三代了。所以才在一定時間內一定範圍內累積了這麼多的無症狀感染者。」

另外，姜慶五也表示，喀什疫情一開始就發現了大量無症狀感染者，已露社區傳播的苗頭，有必要密集檢測進行整體控制。喀什第4輪全員檢測後，如果仍有大量無症狀感染者被檢出，當地政府和衛生管理部門可能要依此判斷有無開始第5輪全員檢測的必要。