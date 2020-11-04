中國新疆增2例本土確診 116名無症狀感染者

中國3日新增17例2019冠狀病毒疾病確診，其中2例本土病例都在新疆；新疆還新增116例無症狀感染者，當地出現疫情的喀什地區、克孜勒蘇柯爾克孜自治州，都已完成第3輪的病毒核酸普篩。

中國國家衛健委今天通報，3日中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團共報告新增17例確診，其中境外移入15例（上海4例、廣東3例、四川3例、內蒙古2例、福建2例、陝西1例），本土確診2例（都在新疆）。

新疆3日晚間召開記者會，喀什地區疾控中心副主任王希江在會中指出，截至3日晚間8時30分，喀什地區新增2例確診，都是無症狀感染者轉確診；新增的無症狀感染者116例，都是接受隔離醫學觀察的人員，且都和出現疫情的疏附縣站敏鄉有關。

新疆此波疫情出現在喀什地區疏附縣以及相鄰的克州阿克陶縣。兩地3日都完成了第3輪的全員病毒核酸檢測，近日將展開第4輪。

此外，新疆首府烏魯木齊人社局3日透過微信公眾號公布，將公開招聘多達1300名的核酸檢測人員。

截至3日，新疆現有64例確診，都在喀什地區。另有345例無症狀感染者，分別是喀什地區的330例，以及克州的15例。

國家衛健委通報，截至3日，中國現有確診病例392例，累計治癒出院病例8萬1061例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬6087例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者86萬5425人，還在醫學觀察的密切接觸者有1萬6572人。

在無症狀感染者方面，中國3日新增128例（其中12例為境外移入），當天轉為確診5例（3例為境外移入），當天解除醫學觀察20例（都是境外移入），還在醫學觀察的無症狀感染者828例（境外移入482例）。

在港澳部分，香港特別行政區累計確診5345例（出院5109例，死亡105例），澳門特別行政區46例（出院46例）。