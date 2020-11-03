染疫陸女在港賣淫被捕 警方急尋百名嫖客

一名偷渡來港賣淫的中國大陸性工者證實感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），警方為此正追尋百名嫖客，但難度很大。

綜合各方資料和報導，上月28日，警方採取掃黃行動時逮捕了這名42歲大陸女子，她供述來自貴州，今年8月坐船偷渡來港，之後從事性工作，地點包括旺角和新界大圍，估計曾接觸過百名嫖客。

上月30日，這名女子在扣留期間喉嚨痛，其後被衛生部門證實感染新冠肺炎，立即接受隔離治療；4名警員和6名入境事務處人員也因此被視為密切接觸者，正接受14天隔離檢疫。

據報導，警方正追蹤百名嫖客，以防止這些嫖客進一步散播疫症。

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌向媒體說，嫖客是密切接觸者，感染風險高，但是否會引發群聚感染，要視未來14天的觀察。

他說，目前最大難題是嫖客不會主動現身及接受檢測，而性工作者也不會有顧客的資料，難以追蹤。