香港新增確診9例 再現本土源頭不明病例
據官方通報，香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例9例，其中境外移入6例，本土有3例且其中1例傳播源頭不明。
綜合香港01等港媒報導，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午表示，源頭不明的本土病例是一名36歲男子，潛伏期曾與約20名友人一起踢足球，也曾去深灣軒運動場打籃球；他還有去酒吧，也曾在辦公室與約10人打牌。
張竹君指出，另外兩例本土病例，均與梅窩海景渡假樂園群聚感染案例有關。據報導，該案迄今共有約60人被列為密切接觸者，需入住檢疫中心。
香港迄今累計確診病例5345例，目前還有一例疑似病例。
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