中國新增49例確診 本土5例都在新疆

中國官方公布，昨天新增49例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中44例為境外移入，本土5例都在新疆。

據中國國家衛健委網站今天的消息，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團昨天零至24時報告新增確診病例49例，其中境外移入病例44例（上海9例，廣東8例，四川8例，內蒙古4例，福建4例，湖北4例，北京2例，天津2例，江蘇1例，浙江1例，山東1例），本土病例5例（均在新疆）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外移入病例（均在內蒙古）。

當天新增治癒出院病例21例，解除醫學觀察的密切接觸者514人，重症病例較前一天減少3例。

境外移入現有確診病例325例（無重症病例），現有疑似病例2例。累計確診病例3445例，累計治癒出院病例3120例，無死亡病例。

截至2日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例391例（其中重症病例9例），累計治癒出院病例8萬1045例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬6070例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者86萬3944人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬5585人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者61例（境外移入48例）；當天轉為確診病例9例（境外移入4例）；當天解除醫學觀察11例（均為境外移入）；尚在醫學觀察無症狀感染者725例（境外移入493例）。