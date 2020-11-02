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新疆喀什疫情溯源卡關 民眾被要求進行第3次普篩

中央社 / 台北2日電

中國新疆喀什地區上月爆發新冠肺炎本土疫情後，迄今仍找不到病毒傳播源頭，官方今天宣布展開第3次全民核酸檢測工作，並要求民眾積極配合。

據官方通報，新疆喀什地區疏附縣10月24日發現一名2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）無症狀感染者後，喀什迄今累計確診病例57例、無症狀感染者223例。

喀什爆發本土疫情後，官方此前已對相關地區進行兩輪的全民普篩，但迄今仍找不到傳播源頭。

新疆喀什地委對外宣傳辦公室官方微博2日宣布，目前，喀什已展開第3次全民核酸檢測工作，並要求「各族幹部民眾戮力同心、攜手抗疫，廣大醫務人員不分晝夜、連續作戰，市民積極配合」。

新疆官方此前懷疑這波疫情的源頭有二：一是新疆陸路口岸傳入，二是進口冷凍食品感染。

據官方2日發布，喀什地區市場監督管理局近日對進入喀什的冷凍食品批次、車輛、配送人員、企業備案等情況進行全面監管。截至目前，對冷凍食品開展核酸檢測2.1萬批、人員2.9萬人、環境1.7萬處、車輛1300餘輛，檢測結果均為陰性。

新冠肺炎 COVID-19 新疆

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