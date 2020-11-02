香港新增確診6例 本土1例源頭未明

據官方通報，香港今天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例6例，其中境外移入3例，本土病例3例當中，有一例傳播源頭未明。

據香港衛生署衛生防護中心2日公布，源頭未明的本土病例是一名26歲女性，她在10月28日發燒，此前曾與7名友人到訪梅窩海景渡假樂園。

衛生署表示，衛生防護中心將會到這名病患的住處及病毒傳染期內曾到訪的地方派發樣本瓶，也會向海景渡假樂園的員工及投宿旅客派發樣本瓶進行病毒檢測。

據通報，香港迄今累計確診病例5336例，目前還有一例疑似病例。