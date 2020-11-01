快訊

長榮女大生遭擄殺／雙親採檢陰性 漏夜南下高雄殯儀館

大阪升格公投結果出爐！大阪市長：任滿後退出政壇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸女在港確診源頭不明 傳掃黃被捕曾接觸23警

中央社 / 台北1日電
香港今天新增的另外6例確診個案，均為境外移入，分別由印尼、菲律賓、土耳其、英國及杜拜經土耳其進入香港。 圖／路透社
香港今天新增的另外6例確診個案，均為境外移入，分別由印尼、菲律賓、土耳其、英國及杜拜經土耳其進入香港。 圖／路透社

香港今天新增7例2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診，其中唯一的本土病例是名等候遣返的42歲中國大陸籍女子，她於10月28日被捕，所在的羈留中心現已有10餘人被送檢疫中心隔離。

據官方香港電台報導，這名女子是在「掃黃行動」中被捕。香港警察晚間則在臉書（Facebook）粉絲專頁通報，這名女子於10月28日至30日被拘留於旺角警署，有23名警員曾與她接觸，其中4人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。

據報導，香港衛生防護中心方面表示，這名患者自稱8月從中國大陸進入香港，被拘捕前一直住在塘尾道東方泛達酒店，期間甚少外出。

香港衛生防護中心方面並稱，警方仍在調查她在港的詳細行蹤，目前疫源不明，但推測很可能是在飯店時受感染。

香港今天新增的另外6例確診個案，均為境外移入，分別由印尼、菲律賓、土耳其、英國及杜拜經土耳其進入香港。

截至目前，香港累計確診病例達5331人。

新冠肺炎 COVID-19 香港

相關新聞

全球新冠肺炎逾4609萬確診 近120萬人病歿

法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間1日11時（台灣1日晚間7時），全球至少119萬6109人死於2019冠狀病...

暌違5個月 澳洲再現新冠肺炎單日本土零確診

澳洲衛生部長韓特今天宣布，過去24小時境內並無新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土傳染病例。引發澳...

俄羅斯新增18665例再創新高 單日確診數連3天逾1.8萬

俄羅斯新冠肺炎疫情持續高燒不退，1日新增1萬8665起病例，再創單日增幅最高紀錄且連三天增幅超過1.8萬例，目前累計確診...

香港選定4地點作為長期新冠病毒檢測中心 本月有望運作

香港食物及衛生局局長陳肇始31日表示，香港政府已經選定4個地點作長期檢測中心，招標程序大致完成，中心運作配套也已準備就緒...

新冠確診數破百萬 英格蘭5日起封城1個月 非必要商家全關

英國首相強生(Boris Johnson)31日頒布新命令，將英格蘭地區封鎖一個月，從11月5日至12月2日；在英國新冠...

土耳其總統危險了！兩親近官員確診治療中

美國約翰霍普金斯大學統計，截至美東時間10月31日晚間，全球至少119萬3070人死於新冠病毒，累計至少4591萬615...

義大利新增3萬1758人染疫 改寫單日新高

義大利衛生部今天表示，境內過去24小時新增3萬1758人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），創下疫情爆發以...

上海昨新增境外移入確診5例 已追蹤同航班147人

據微信公眾號「健康上海12320」1日消息，上海昨報告5例境外移入確診病例，已轉至定點醫療機構救治，並追蹤同航班的密切接...

上海宣布：公共場合不戴口罩須承擔法律責任

「上海市公共衛生應急管理條例」（簡稱條例）1日正式實施，上海市防控辦表示，條例要求民眾進入機場、火車站、公車、地鐵等公共...

歐洲第2波防疫管制 各地出現零星反彈

為對抗第2波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，歐洲一些政府再度下達封鎖令，但西班牙城市掀起抗爭潮，法國小鎮長...

為掌握疫情擴大情況 日本擬進行第二次萬人抗體檢測

天氣漸冷，新冠疫情再度升溫。為掌握新冠疫情擴大的狀況，日本政府計畫年底實施第二次的萬人抗體檢測。

大陸昨新增確診24例 其中本土3例在新疆

據大陸國家衛健委發布，大陸昨新增確診病例24例，其中境外移入病例21例（甘肅7例，上海5例，內蒙古3例，廣東3例，福建1...

熱門新聞

孫大千：政院美豬控管玩真的 就採用區塊鍊技術登錄

確診人數突破百萬！政策大轉彎 英相強生宣布英格蘭二度封城

國民黨公布萊豬民調 超過95%反對並對政府標示沒信心

美大選前3天 華郵披露：蔡政府偏袒共和黨

英國確診突破100萬大關 英相宣布一個月禁足令

主計總處人口普查鬧當機、洩個資？政院：正緊急處理中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。