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陸女在港確診源頭不明 傳掃黃被捕曾接觸23警
香港今天新增7例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診，其中唯一的本土病例是名等候遣返的42歲中國大陸籍女子，她於10月28日被捕，所在的羈留中心現已有10餘人被送檢疫中心隔離。
據官方香港電台報導，這名女子是在「掃黃行動」中被捕。香港警察晚間則在臉書（Facebook）粉絲專頁通報，這名女子於10月28日至30日被拘留於旺角警署，有23名警員曾與她接觸，其中4人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。
據報導，香港衛生防護中心方面表示，這名患者自稱8月從中國大陸進入香港，被拘捕前一直住在塘尾道東方泛達酒店，期間甚少外出。
香港衛生防護中心方面並稱，警方仍在調查她在港的詳細行蹤，目前疫源不明，但推測很可能是在飯店時受感染。
香港今天新增的另外6例確診個案，均為境外移入，分別由印尼、菲律賓、土耳其、英國及杜拜經土耳其進入香港。
截至目前，香港累計確診病例達5331人。
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