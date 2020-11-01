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確診人數突破百萬！政策大轉彎 英相強生宣布英格蘭二度封城
英國31日確診人數突破百萬，首相強生（Boris Johnson）當天晚間宣布英格蘭地區二度封城，將從11月5日開始，餐廳、酒吧、健身房等非必要商店全數關閉，預計為期四周，直到12月2日解禁。
不過這次封城與今春那次不同，學校和大學照常開放。
主張開放的強生政策大轉彎，他表示，為避免醫療和人道災難，必須封城，這個耶誕節，家人想團聚「十分困難」。
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