中國新增確診33例 本土6例均在新疆

據官方通報，中國昨天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例33例，其中境外移入27例，本土6例都來自新疆。前天傳出本土確診1例的山東省青島市，今天通報未新增病例。

新疆喀什地區一週前爆發本土疫情，據新疆維吾爾自治區衛生健康委員會今早通報，喀什地區疏附縣30日新增確診病例6例，均為無症狀感染者轉確診；新增無症狀感染者15例，均為接受隔離醫學觀察人員。

截至30日，新疆現有確診病例51例（重症6例），無症狀感染者161例，都在喀什地區疏附縣。

據中國國家衛生健康委員會官網今早通報，10月30日，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例33例，其中境外移入病例27例（上海8例，天津5例，四川4例，浙江3例，廣東3例，河北1例，內蒙古1例，湖南1例，雲南1例），本土病例6例（均在新疆）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，均為境外移入病例（均在上海）。

截至30日，中國大陸現有確診病例355例，現有疑似病例5例，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬3280人。

據通報，中國大陸30日新增無症狀感染者38例（境外移入23例）；當日轉為確診病例9例（境外移入3例）；當日解除醫學觀察10例（均為境外移入）；尚在醫學觀察無症狀感染者611例（境外移入449例）。

截至30日，香港特別行政區報告累計確診病例5320例（出院5082例，死亡105例），澳門特別行政區46例，均已出院。