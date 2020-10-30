全民普篩才兩周 山東青島再爆醫院護士感染

據官方通報，中國昨天新增新冠肺炎確診病例25例，其中境外移入24例，本土1例是山東省青島市一名女護士，而且又是在隔離醫院內遭到感染，目前已排查到71名密切接觸者隔離觀察。

青島市胸科醫院10日爆發群聚感染後，陸續檢出超過10名確診病例與無症狀感染者，青島官方為此展開全民普篩，總計取得將近1100萬個核酸樣本，並於16日宣稱全部呈陰性，但相隔僅兩週，防疫再度破功。北京市昨天才宣布解除對青島人員進京的必要管控。

據青島市衛生健康委員會今早通報，青島29日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例1例，是34歲的賈姓女子，她是青島市第三人民醫院隔離封閉病區護士。這家醫院收治此前爆發群聚感染的青島市胸科醫院COVID-19患者。

據通報，這名女護士18日進入隔離封閉病區工作，29日核酸檢測呈陽性，專家組確診為普通型病例，目前在定點醫院接受隔離治療。另外還排查到密切接觸者共71人，均為隔離封閉狀態下人員，已實施集中隔離醫學觀察。

據中國國家衛健委官網今早通報，10月29日，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例25例，其中境外移入病例24例（上海13例，福建4例，天津2例，廣東2例，四川2例，雲南1例），本土病例1例（在山東）；無新增死亡病例；新增疑似病例6例，均為境外移入病例（均在上海）。

截至29日，中國大陸現有確診病例339例（其中重症病例7例），現有疑似病例6例；尚在醫學觀察的密切接觸者1萬2863人。

據通報，中國大陸29日新增無症狀感染者53例（境外移入39例），尚在醫學觀察無症狀感染者592例（境外移入439例）。

據新疆官方通報，29日對爆發本土疫情的疏附縣進行第二次全員免費核酸檢測，發現14人呈陽性，其餘均為陰性。

截至29日，香港特別行政區累計確診5313例（出院5073例，死亡105例），澳門特別行政區46例，均已出院。