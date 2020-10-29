籲萬聖夜自我約束「不要來澀谷」 日官員要求民眾改為虛擬參與

在新型冠狀病毒疫情下迎來的10月31日萬聖夜。每年都聚集著大批年輕人的東京都澀谷區，其區長長谷部健已於22日的記者會上表示「希望不要以萬聖夜為目的前往澀谷」，要求民眾自我約束避免造訪。而作為替代方案，則已呼籲參加區政府公認的線上活動。

近年，在萬聖夜前後的澀谷站周邊，喝酒喧鬧、以大音量播放音樂並鬧事的民眾形成了問題。而區政府已於去年著手進行對策，施行禁止在澀谷站周邊公園及路上飲酒的條例等。

長谷部區長在記者會上，針對萬聖夜已指出：「不光是徹夜喧鬧的行為，觀看變裝活動民眾的禮儀也正成為問題。」

呼籲自我約束避免造訪的另一方面，記者會上也介紹了由區政府共同舉辦並支援的線上活動。在已於5月展開的區政府公認線上平台「虛擬澀谷（日文為：バーチャル渋谷）」中，從10月26日至31日為止，將會連日舉辦由卡莉怪妞等人氣藝人登場並免費觀看的活動，另外也將在線上舉辦變裝大賽等。

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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》