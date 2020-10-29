籲萬聖夜自我約束「不要來澀谷」 日官員要求民眾改為虛擬參與
在新型冠狀病毒疫情下迎來的10月31日萬聖夜。每年都聚集著大批年輕人的東京都澀谷區，其區長長谷部健已於22日的記者會上表示「希望不要以萬聖夜為目的前往澀谷」，要求民眾自我約束避免造訪。而作為替代方案，則已呼籲參加區政府公認的線上活動。
近年，在萬聖夜前後的澀谷站周邊，喝酒喧鬧、以大音量播放音樂並鬧事的民眾形成了問題。而區政府已於去年著手進行對策，施行禁止在澀谷站周邊公園及路上飲酒的條例等。
長谷部區長在記者會上，針對萬聖夜已指出：「不光是徹夜喧鬧的行為，觀看變裝活動民眾的禮儀也正成為問題。」
呼籲自我約束避免造訪的另一方面，記者會上也介紹了由區政府共同舉辦並支援的線上活動。在已於5月展開的區政府公認線上平台「虛擬澀谷（日文為：バーチャル渋谷）」中，從10月26日至31日為止，將會連日舉辦由卡莉怪妞等人氣藝人登場並免費觀看的活動，另外也將在線上舉辦變裝大賽等。
延伸閱讀：
《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言