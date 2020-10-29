河南濮陽傳疫情 無症狀感染者還跑攤唱歌

中國大陸河南省濮陽市近日人心惶惶，因為一名返國男子解除隔離後跑攤唱歌，27日卻被檢測判定為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）無症狀感染者，已有數名密切接觸者被隔離。

陸媒健康時報報導，一份「關於對境外返濮無症狀感染者密切接觸者協助調查的函」28日晚間在網路流傳。該函件顯示，10月27日，河南省濮陽市疾控預防控制中心檢測出一名張姓男子為無症狀感染者，且在該市清豐縣有2名密切接觸者。

濮陽縣疫情防控指揮部工作人員證實，目前該例無症狀患者情況還在排查中，官方還未正式通報該病例，具體情況不能透露。

被判定為密切接觸者的張姓女子表示，她已經被隔離在清豐縣康復醫院，她10月23日在某KTV的包廂與張姓男子有過接觸。

張姓女子表示，她當時請客唱歌，並不認識張姓男子，指張男是朋友帶來的。另一名密切接觸者為該KTV點歌人員，都是當晚與張男有過接觸。

在微博的濮陽超話主頁，有當地網友貼出疫情通報顯示，張姓男子在幾內亞從事運輸工作，10月8日搭機返回天津機場並赴隔離飯店進行14天隔離，22日檢測呈陰性後解除隔離，23日返回濮陽家中。

網路訊息顯示，濮陽官方迄今未正式通報，民眾已為此人心惶惶。全副裝備的疾病防控人員已到張姓男子所住社區與去過的KTV全面消毒與採樣，並實施高度封管，多人被要求隔離。