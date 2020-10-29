中國新增47例確診 23例本土都在新疆

據官方通報，中國28日新增47例新冠肺炎確診病例，其中23例本土確診都在新疆。新疆現有45例確診，和138例無症狀感者，都在喀什地區疏附縣。

新疆維吾爾自治區衛生健康委員會通報，當地28日新增的23例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土確診病例，都是無症狀感染者轉為確診，均由喀什地區疏附縣通報。

據中國國家衛健委通報，28日新增確診47例，其中24例為境外移入（內蒙古8例、上海6例、廣東3例、天津2例、江蘇2例、北京1例、福建1例、陝西1例）；23例本土病例都在新疆。

截至28日，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團現有確診病例338例（其中重症病例7例），累計治癒出院病例8萬943例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5915例，沒有現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者85萬5855人，還在醫學觀察的密切接觸者有1萬1296人。

據通報，中國大陸28日報告新增無症狀感染者16例，都是境外移入。當天轉為確診病例24例（其中1例為境外移入），當天解除醫學觀察19例。目前還在醫學觀察的無症狀感染者有543例（境外移入404例）。

截至28日，香港特別行政區累計確診病例5310例（出院5063例，死亡105例），澳門特別行政區46例，均已出院。