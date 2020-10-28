新疆：基本排除喀什疫情擴散可能 正積極溯源

新疆喀什地區近日新增183例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）無症狀感染者，其中22例昨天轉為確診。當地疾控中心官員今天說，目前已基本排除疫情蔓延擴散的可能性，並正積極溯源中。

綜合天山網、人民網、澎湃新聞等陸媒報導，新疆維吾爾自治區政府新聞辦公室晚間舉行疫情防控記者會，喀什地區疾病預防控制中心副主任王希江在會中作上述表示。

王希江稱，當地24日出現首例無症狀感染者後，立即啟動全員免費核酸檢測，截至27日下午5時完成，除已報告的疏附縣183人呈陽性，其餘都是陰性。

他並表示，目前已經可以基本排除疫情蔓延擴散的可能性，但根據2019冠狀病毒疾病的發病特點和規律，未來幾天陸續還會有無症狀感染者轉為確診病例。

喀什疏附縣24日報告新增一例無症狀感染者，為一名17歲少女，後續新增的患者都與這名少女父母所在的三村工廠有關。

喀什地區行署副秘書長艾賽提·吾拉音木今晚則通報，這家工廠佔地20畝，有2間生產車間、約1300平方公尺，現有工人252人，主要從事服裝加工和銷售，以製作休閒、運動服等為主。

他表示，當地疾控部門嚴格落實各項防控措施，相關場所也已實行封閉管理，並對所有員工統一開展核酸檢測等；廠區環境則實行消毒，每天進行環境採樣，及時掌握環境動態，堅決防止病毒擴散。

王希江則說，當地將與中央和新疆自治區流調專家密切配合，積極利用新技術、新手段繼續開展流行病學和溯源調查，盡快釐清傳染來源、傳播路徑。