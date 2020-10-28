中國新增新冠肺炎42例 本土22例都在新疆

據官方通報，中國27日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例42例，其中境外移入20例，22例本土病例均來自日前爆出眾多無症狀感染者的新疆。

據新疆維吾爾自治區衛生健康委員會通報，10月27日，新疆維吾爾自治區（含新疆生產建設兵團）報告新增確診病例22例，都是無症狀感染者轉確診；另新增無症狀感染者19例，累計無症狀感染者161例。上述病例都在喀什地區疏附縣。

據中國國家衛健委官網通報，10月27日，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例42例，其中境外移入病例20例，分別為上海7例，陝西6例，廣東2例，天津1例，河北1例，內蒙古1例，河南1例，四川1例。

境外移入現有確診病例267例。累計確診病例3284例，累計治癒出院病例3017例，無死亡病例。

據通報，中國大陸27日新增無症狀感染者38例，其中境外移入19例。當日轉為確診病例24例，當日解除醫學觀察14例，尚在醫學觀察的無症狀感染者570例，其中408例為境外移入。

截至10月27日午夜，中國大陸現有確診病例298例，累計治癒出院病例8萬936例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5868例。累計追蹤到密切接觸者85萬3920人，尚在醫學觀察的密切接觸者9907人。

此外，香港特別行政區累計確診5308例（出院5053例，死亡105例），澳門特別行政區累計確診46例，皆已出院。