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英國研究：染新冠肺炎可能導致智商下降

香港01 / 洪怡霖、許懿安
大陸武漢市新冠肺炎篩檢。 中新社
大陸武漢市新冠肺炎篩檢。 中新社

英國帝國理工大學10月21日發表的一份研究稱，某些從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）康復的人出現智力受損的情況，科學家相信，對大腦造成損害可能是新冠肺炎對人體的其中一個影響。

研究團隊分析來自84,285人的認知測試結果發現，受影響最嚴重的患者，其智商會下降8.5個百分點，這相當於大腦老化10年。須被送進深切治療部接受治療的患者康復後出現更嚴重的精神問題。

由英國倫敦帝國理工學院（Imperial College London）腦科學系研究員漢普希爾（Adam Hampshire）領導進行的一個研究結果21日在預印期刊網站medRxiv發表成果。英國劍橋大學（University of Cambridge）、倫敦大學國王學院（King's College London）及美國芝加哥大學（University of Chicago）亦有份參與研究。

研究稱不少病人在康復後數周甚至數月出現的腦霧（Brain Fog）現象，這可能是往後出現更嚴重認知問題的徵狀。研究發現新冠肺炎對康復者腦部損害的程度各有不同，以及取決於此前病情的嚴重性。

漢普希爾表示結果「令人震驚」，且不單針對需要住院的重症患者。研究亦顯示，部分在家自行康復的人也出現智商下降4個百分點或大腦老化5歲的情況。他說從實際上而言，這個分別大得足以讓人察覺到，患過病對自己應付正常工作及生活能力的影響。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】美國男子第二次感染病毒　無產生抗體防再染疫

【新冠肺炎】英國研究：病毒影響較預期久　康復3個月後仍有徵狀

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

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