網傳上海爆發本土疫情 官方否認

網傳中國上海市浦東新區近日因為一名居家隔離人員感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），已導致5人確診。不過官方昨晚否認，強調該病例並未造成疫情擴散，密切接觸者均呈陰性。

近日微信群組盛傳一段聊天記錄稱，上海浦東新區花木地區發現5例確診病例，因為一戶居家隔離人員確診，此人還請了水電工上門，而且水電工的服務半徑涉及30多戶、7個街鎮，導致相關密切接觸者都被送去集中隔離點，另外30多戶人家也已被集中隔離，是否被傳染待查。花木地區已因此加強量體溫、戴口罩。

對此，浦東新區官方微博26日深夜通報稱，10月22日，浦東新區有1例境外入境人員在「7+7」隔離期間出現症狀，經綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學診斷結果等後被確診，已轉運至公共衛生臨床中心治療。

通報稱，相關部門已按照防控要求排查病例的密切接觸者和一般接觸者、密切接觸者的密切接觸者，全部落實相應管理措施，並全部進行核酸採樣檢測，目前結果「均為陰性」。病例住所通道、電梯等公用區域也已按規範完成消毒。

針對網傳聊天記錄宣稱街道和居委沒有採取任何隔離措施，導致居家隔離人員確診後傳染他人，上海官方強調，對境外入境人員檢測、隔離14天的規定一直沒變過，對居家隔離人員的管理也非常嚴格，所有入境人員從入境到衛生檢疫、檢測、轉運全部是按照規定實行無縫對接和全程閉環管理。