快訊

5種人不宜打！台灣首例接種後病危…流感疫苗怎麼回事？

贏了官司又如何？被仇恨捆綁 輸掉孩子身心健康的離異父母

網傳上海爆發本土疫情 官方否認

中央社 / 台北27日電
圖為9月上海中小學秋季開學時，校方幫學童量體溫消毒防疫。中新社
圖為9月上海中小學秋季開學時，校方幫學童量體溫消毒防疫。中新社

網傳中國上海市浦東新區近日因為一名居家隔離人員感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎），已導致5人確診。不過官方昨晚否認，強調該病例並未造成疫情擴散，密切接觸者均呈陰性。

近日微信群組盛傳一段聊天記錄稱，上海浦東新區花木地區發現5例確診病例，因為一戶居家隔離人員確診，此人還請了水電工上門，而且水電工的服務半徑涉及30多戶、7個街鎮，導致相關密切接觸者都被送去集中隔離點，另外30多戶人家也已被集中隔離，是否被傳染待查。花木地區已因此加強量體溫、戴口罩。

對此，浦東新區官方微博26日深夜通報稱，10月22日，浦東新區有1例境外入境人員在「7+7」隔離期間出現症狀，經綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學診斷結果等後被確診，已轉運至公共衛生臨床中心治療。

通報稱，相關部門已按照防控要求排查病例的密切接觸者和一般接觸者、密切接觸者的密切接觸者，全部落實相應管理措施，並全部進行核酸採樣檢測，目前結果「均為陰性」。病例住所通道、電梯等公用區域也已按規範完成消毒。

針對網傳聊天記錄宣稱街道和居委沒有採取任何隔離措施，導致居家隔離人員確診後傳染他人，上海官方強調，對境外入境人員檢測、隔離14天的規定一直沒變過，對居家隔離人員的管理也非常嚴格，所有入境人員從入境到衛生檢疫、檢測、轉運全部是按照規定實行無縫對接和全程閉環管理。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

通用汽車上海設計中心 升級擴建

陸製特斯拉Model 3 出口歐洲

新疆喀什疫情延燒 再增26名無症狀感染者

新疆喀什百餘人染疫 醫師：不排除有超級傳播者

相關新聞

別無選擇！比利時要求染疫醫生繼續在醫院工作

歐洲新冠肺炎疫情加劇、醫院病患暴增，為此，比利時列日市要求已染疫的醫生繼續工作，避免醫院系統崩塌。

義大利防第2波疫情加強限制 群眾抗議要自由

為遏止第2波新型冠狀病毒疫情，義大利政府宣布實施新禁令，引發數千群眾在羅馬、米蘭等十多個城市抗議，並與警方發生衝突

網傳上海爆發本土疫情 官方否認

網傳中國上海市浦東新區近日因為一名居家隔離人員感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），已導致5人確診。不...

新疆疫情延燒 昨增26例本土無症狀感染者

新疆衛健委通報，昨日新疆新增26例無症狀感染者，均在喀什地區疏附縣，全部為之前無症狀感染者的密切接觸者。截至26日止，新...

世衛：放棄控制疫情很危險 川普否認投降

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天警告，放棄控制2019冠狀...

新疆再爆疫情 但可能顯示新冠流行症狀正在減輕

新疆再度傳出新冠肺炎疫情，截至26日16時，新疆喀什地區又新增無症狀感染者26例，使得喀什這波發現的感染者增至164例。...

第二波疫情襲歐！ 西國緊急狀態 義確診新高

世界衛生組織（ＷＨＯ）廿五日統計資料顯示，全球新冠病毒新增確診病例連續三天創單日新高。世衛秘書長譚德塞警告，未來數月情況...

白宮幕僚長：美國將不控制疫情 拜登：川普放棄抗疫

白宮幕僚長梅杜斯廿五日說，美國政府不會去控制新冠肺炎疫情，而會著重讓有效療法和疫苗問世，民主黨總統候選人拜登痛批，川普政...

WHO：每個國家部分人口接種 新冠疫苗才能發揮最佳功效

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞25日說，讓新冠疫苗發揮最佳功效的方法，是所有國家的部分人口接種疫苗，而不是部分國家的...

英國藥廠：老人與年輕人接種新冠疫苗後 均產生免疫反應

路透報導，英國藥廠阿斯特捷利康26日說，老人與年輕人接種疫苗後都能產生免疫反應，老人產生的不良反應較低。

新冠疫苗副作用頻傳 專家：別過度期待效果

日本共同社報導，隨著各國正在開發的新冠病毒疫苗紛紛進入臨床試驗，疑似副作用的各種症狀報告不斷出現，已確認的症狀包括倦怠感...

新冠疫苗再傳佳音！老人接種牛津疫苗產生強大免疫反應

英國金融時報26日援引兩位知情人士消息報導，牛津大學與英國藥廠阿斯特捷利康開發的新冠疫苗初期實驗結果顯示，該疫苗可在屬於...

熱門新聞

國軍同婚首曝光 「她們」將參加陸海空軍聯合婚禮

許淑華透露韓國瑜最新動向：犁田當農夫種枸杞

當年扁沒關TVBS 蘇貞昌關中天？王世堅：聽到的差不多

共機再擾！空軍反制 首度攝下運8技術偵察機照片

美國國務院批准售台岸置魚叉反艦飛彈 約23.7億美元

外界染紅旺旺 蔡衍明：可以這樣侮辱我嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。