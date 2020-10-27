中國大陸新增16例新冠肺炎確診 皆境外移入

中國大陸26日新增16例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診，皆境外移入。新疆喀什近日則出現上百名無症狀感染者，26日再新增26例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，10月26日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例16例，均為境外移入病例，分別為上海3例，陝西3例，河北2例，四川2例，北京1例，內蒙古1例，黑龍江1例，福建1例，山東1例，廣東1例。

境外移入現有確診病例255例，現有疑似病例2例。累計確診病例3264例，累計治癒出院病例3009例，無死亡病例。

沒有出現症狀但驗出病毒的無症狀感染者26日新增50例，其中境外移入24例。當日轉為確診病例2例，當日解除醫學觀察17例，尚在醫學觀察的無症狀感染者570例，其中405例為境外移入。

新疆喀什疏附縣24日新增1例無症狀感染者後，持續發現更多相關病例。當地衛健委通報，26日沒有新增2019冠狀病毒疾病確診病例，但新增無症狀感染者26例，均在喀什地區疏附縣，全部為之前無症狀感染者的密切接觸者。

截至10月26日24時，新疆（含兵團）現有確診病例0例，無症狀感染者164例，都在喀什地區疏附縣。

截至10月26日24時，中國現有確診病例264例，累計治癒出院病例8萬928例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5826例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者85萬2998人，尚在醫學觀察的密切接觸者9485人。

此外，香港特別行政區累計確診5303例（出院5050例，死亡105例），澳門特別行政區累計確診46例，皆已出院。