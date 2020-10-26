快訊

共機進入我西南空域！空軍首度拍下運8技術偵察機照

美確診病例暴增 美股道瓊早盤大跌逾300點

新疆喀什疫情延燒 再增26名無症狀感染者

中央社 / 台北26日電

新疆喀什地區兩天內新增超過百例2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）無症狀感染者。新疆自治區新聞辦公室晚間舉行記者會通報，截至今天下午4時，喀什再新增26名無症狀感染者。

綜合人民網、央視網等中國官媒報導，新疆維吾爾自治區喀什地區疾病預防控制中心副主任王希江今晚在記者會作上述通報，並表示新增感染者均在疏附縣，全部為25日無症狀感染者的密切接觸者。

新疆喀什疏附縣24日報告新增一例無症狀感染者，為一名17歲少女。當地疫情防控指揮部隨即對她的密切接觸者與間接密切接觸者進行核酸檢測，截至25日下午2時，當地新增137人呈現核酸陽性反應，均為無症狀感染者，並且都和這名少女父母所在的三村工廠有關。

截至目前，新疆喀什地區累計達164名無症狀感染者。

對於喀什突發疫情，陸媒今天引述中國疾病預防控制中心前副主任楊功煥表示，目前還無法判定原因，但應該與當地冬季來臨、氣溫下降有關。

北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發警告，由於疫源不明，加上感染量大，可能意味著已出現二代、三代甚至更多傳染病例，也不能排除出現了「超級傳播者」，因此絕不可掉以輕心。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

桃園少女告邱姓男子性侵 這個原因他獲不起訴

新疆喀什百餘人染疫 醫師：不排除有超級傳播者

新疆爆新疫情 專家指與氣溫下降有關

疫情再爆發！新疆新增137例新冠肺炎確診 為無症狀感染

相關新聞

英國藥廠：老人與年輕人接種新冠疫苗後 均產生免疫反應

路透報導，英國藥廠阿斯特捷利康26日說，老人與年輕人接種疫苗後都能產生免疫反應，老人產生的不良反應較低。

新冠疫苗副作用頻傳 專家：別過度期待效果

日本共同社報導，隨著各國正在開發的新冠病毒疫苗紛紛進入臨床試驗，疑似副作用的各種症狀報告不斷出現，已確認的症狀包括倦怠感...

新冠疫苗再傳佳音！老人接種牛津疫苗產生強大免疫反應

英國金融時報26日援引兩位知情人士消息報導，牛津大學與英國藥廠阿斯特捷利康開發的新冠疫苗初期實驗結果顯示，該疫苗可在屬於...

防疫顧問警告：法國目前可能每天新增10萬人染新冠

路透報導，為法國政府提供新冠肺炎防疫建議的科學委員會主席戴佛西教授，26日接受RTL廣播電台訪問時說，法國目前可能每天新...

從統計數字看不到的危險：新冠肺炎康復後的「Long COVID」

由於致死率不高，不少人認為新冠肺炎並不像人們所說那樣危險，然而有越來越多康復者遇到意想不到的潛在嚴重併發症，成為「Long COVID」一員。這些無法表面看透的數字也帶來新冠肺炎疫情背後潛藏的風險。

全球確診增逾46萬人世衛：連3天創單日新高、未來非常嚴峻

世界衛生組織（WHO）統計資料今天顯示，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增確診病例連續第3天創單日新高。世...

佛奇：12月才知新冠疫苗是否安全有效 廣泛使用等明年

美國國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)25日表示，專家們有望在12月初得知新冠肺炎的...

保加利亞總理染疫 3天前剛見過美國務次卿

新冠病毒擴散全球，確診及死亡病例不斷攀升。保加利亞總理波瑞索夫25日宣布確診；印度央行總裁達斯也染疫。截至24日晚間，全...

新加坡機場2員工確診 香港旅業：無礙「旅遊氣泡」

香港昨日新增6宗新冠病毒確診個案，除前日屬不明源頭的初步確診42歲男文員證實染疫外，其餘5宗均為輸入個案。

10分鐘揭曉結果 韓藥廠快篩試劑盒獲美緊急授權

韓國藥廠賽特瑞恩（Celltrion）今天表示，旗下研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）快速篩檢試劑盒Samp...

大陸昨新增確診20例 均為境外移入

據大陸國家衛健委發布，大陸昨新增確診病例20例，均為境外移入病例（上海11例，內蒙古2例，陝西2例，河北1例，山西1例，...

新疆爆新疫情 專家指與氣溫下降有關

新疆喀什昨新增137例新冠肺炎確診個案，均與確診病人的父母所在的三村工廠相關聯，經專家診斷，均為無症狀感染者。中國疾病控...

熱門新聞

影／中天換照聽證會 蔡衍明：一年去中天兩三次、沒管那麼多

許淑華透露韓國瑜最新動向：犁田當農夫種枸杞

黃國昌批中天離譜 孫大千：用有色眼鏡進行思想審查

獨／層峰拍板 原則同意檢整M41D戰車部署金門烈嶼

外界染紅旺旺 蔡衍明：可以這樣侮辱我嗎？

新冠疫苗再傳佳音！老人接種牛津疫苗產生強大免疫反應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。