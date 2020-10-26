新疆喀什疫情延燒 再增26名無症狀感染者

新疆喀什地區兩天內新增超過百例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）無症狀感染者。新疆自治區新聞辦公室晚間舉行記者會通報，截至今天下午4時，喀什再新增26名無症狀感染者。

綜合人民網、央視網等中國官媒報導，新疆維吾爾自治區喀什地區疾病預防控制中心副主任王希江今晚在記者會作上述通報，並表示新增感染者均在疏附縣，全部為25日無症狀感染者的密切接觸者。

新疆喀什疏附縣24日報告新增一例無症狀感染者，為一名17歲少女。當地疫情防控指揮部隨即對她的密切接觸者與間接密切接觸者進行核酸檢測，截至25日下午2時，當地新增137人呈現核酸陽性反應，均為無症狀感染者，並且都和這名少女父母所在的三村工廠有關。

截至目前，新疆喀什地區累計達164名無症狀感染者。

對於喀什突發疫情，陸媒今天引述中國疾病預防控制中心前副主任楊功煥表示，目前還無法判定原因，但應該與當地冬季來臨、氣溫下降有關。

北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發警告，由於疫源不明，加上感染量大，可能意味著已出現二代、三代甚至更多傳染病例，也不能排除出現了「超級傳播者」，因此絕不可掉以輕心。