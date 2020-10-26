快訊

中共宣稱將制裁軍售台灣美商 專家研判美握有反制籌碼

一有尿意就跑廁所是錯的！泌尿專家3招教你保護膀胱

新疆喀什百餘人染疫 醫師：不排除有超級傳播者

中央社 / 台北26日電

新疆喀什地區兩天內共138人經診斷為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）無症狀感染者，陸媒引述北京大學第一醫院醫師分析，這些人員應是在出現症狀前就被驗出，當地不排除已出現超級傳播者。

中共黨媒環球時報今天引述北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發表示，COVID-19感染者一般在出現症狀前兩天即可查出陽性，所以138人均無症狀，一方面可能因為這些患者大多數處於疾病早期，也可能是當地反應較快，在病人出現症狀前就已追蹤到。

他警告，這一輪疫情爆發非常值得重視，切不可掉以輕心，「根據以往經驗，如果出現無源頭的無症狀病例，一定要非常小心」。

王廣發指出，人的活動範圍有限，一個患者平均可感染3人。以此推算，138例的數量可能意味著已出現二代、三代甚至更多傳染病例，也不能排除出現了「超級傳播者」。

他強調，一定要從最壞的地方著眼，把防控網編織得更為密集，尤其流行病學調查一定要深入、精細。雖然有一定客觀存在的難度，但要盡可能地溯源到第一例感染者，並查清這一輪傳播的源頭到底是人還是冷鏈食品等物品。

2019年冠狀病毒疾病疫情今年初爆發後，王廣發曾於1月初與中國國家衛建委專家共同前往武漢調查，並在受訪時宣稱新型病毒致病性較弱，「疫情可防可控」。但他之後卻染疫，並在3月5日獲官方頒發「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號，引起網上輿論質疑。

喀什地區疏附縣24日報告新增一例無症狀感染者，為一名17歲少女。當地疫情防控指揮部隨即對她的密切接觸者與間接密切接觸者進行核酸檢測。

截至25日下午2時，當地新增137人呈現核酸陽性反應，都和這名少女父母所在的三村工廠有關。這137人也都經診斷為無症狀感染者。

綜合陸媒報導，中國國家衛健委專家組成員、北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強近日受訪時表示，少女的父母將病毒從工廠帶回並傳染給女兒的可能性較大，但也不排除這名少女感染後將病毒帶給父母的可能性。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

澳洲封城不只防疫 另挽救400名呼吸道患者性命

美病例飆升、彭斯幕僚確診 川普仍稱防疫有進展

新疆爆新疫情 專家指與氣溫下降有關

新冠肺炎疫情不止 保加利亞總理巴里索夫確診

相關新聞

英國藥廠：老人與年輕人接種新冠疫苗後 均產生免疫反應

路透報導，英國藥廠阿斯特捷利康26日說，老人與年輕人接種疫苗後都能產生免疫反應，老人產生的不良反應較低。

新冠疫苗副作用頻傳 專家：別過度期待效果

日本共同社報導，隨著各國正在開發的新冠病毒疫苗紛紛進入臨床試驗，疑似副作用的各種症狀報告不斷出現，已確認的症狀包括倦怠感...

新冠疫苗再傳佳音！老人接種牛津疫苗產生強大免疫反應

英國金融時報26日援引兩位知情人士消息報導，牛津大學與英國藥廠阿斯特捷利康開發的新冠疫苗初期實驗結果顯示，該疫苗可在屬於...

防疫顧問警告：法國目前可能每天新增10萬人染新冠

路透報導，為法國政府提供新冠肺炎防疫建議的科學委員會主席戴佛西教授，26日接受RTL廣播電台訪問時說，法國目前可能每天新...

從統計數字看不到的危險：新冠肺炎康復後的「Long COVID」

由於致死率不高，不少人認為新冠肺炎並不像人們所說那樣危險，然而有越來越多康復者遇到意想不到的潛在嚴重併發症，成為「Long COVID」一員。這些無法表面看透的數字也帶來新冠肺炎疫情背後潛藏的風險。

全球確診增逾46萬人世衛：連3天創單日新高、未來非常嚴峻

世界衛生組織（WHO）統計資料今天顯示，全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增確診病例連續第3天創單日新高。世...

佛奇：12月才知新冠疫苗是否安全有效 廣泛使用等明年

美國國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)25日表示，專家們有望在12月初得知新冠肺炎的...

保加利亞總理染疫 3天前剛見過美國務次卿

新冠病毒擴散全球，確診及死亡病例不斷攀升。保加利亞總理波瑞索夫25日宣布確診；印度央行總裁達斯也染疫。截至24日晚間，全...

新加坡機場2員工確診 香港旅業：無礙「旅遊氣泡」

香港昨日新增6宗新冠病毒確診個案，除前日屬不明源頭的初步確診42歲男文員證實染疫外，其餘5宗均為輸入個案。

10分鐘揭曉結果 韓藥廠快篩試劑盒獲美緊急授權

韓國藥廠賽特瑞恩（Celltrion）今天表示，旗下研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）快速篩檢試劑盒Samp...

大陸昨新增確診20例 均為境外移入

據大陸國家衛健委發布，大陸昨新增確診病例20例，均為境外移入病例（上海11例，內蒙古2例，陝西2例，河北1例，山西1例，...

新疆爆新疫情 專家指與氣溫下降有關

新疆喀什昨新增137例新冠肺炎確診個案，均與確診病人的父母所在的三村工廠相關聯，經專家診斷，均為無症狀感染者。中國疾病控...

熱門新聞

影／中天換照聽證會 蔡衍明：一年去中天兩三次、沒管那麼多

許淑華透露韓國瑜最新動向：犁田當農夫種枸杞

黃國昌批中天離譜 孫大千：用有色眼鏡進行思想審查

獨／層峰拍板 原則同意檢整M41D戰車部署金門烈嶼

疫情再爆發！新疆新增137例新冠肺炎確診 為無症狀感染

新冠疫苗再傳佳音！老人接種牛津疫苗產生強大免疫反應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。