奧地利郵政推出防疫另類郵票 提醒民眾保持社交距離

「保持社交距離」是阻止新冠肺炎（COVID-19）的其中一項重要方式，奧地利郵政（Österreichische Post）10月23日就推出一款另類郵票提醒大家遵守社交距離，而製造的物料更是這款郵票的特別之處。

這款郵票印有多種昆蟲或動物的圖案，代表各長度單位，其中以一頭小象代表1米，也是奧地利政府呼籲民眾保持一米社交距離的象徵。而每張郵票小全張的長度為10厘米，奧地利郵政指，如果將10張小全張排在一起，就等於有一米距離，或是一頭小象的長度。

郵票除了提醒大家保持社交距離外，其材料也令人聯想到疫情爆發時的其中一個景象，它是由3層廁紙製造，代表當時民眾的廁紙搶購潮，不過當局在生產郵票時也遇到廁紙數量不足的煩惱。

郵票的面值是2.75歐元（約新台幣93元），再加100%附加費，當局表示額外的附加費會全數捐贈慈善組織，為受到疫情影響的人士伸出援手。

奧地利郵政已經不是首次因應時事發揮創意，它曾經推出英國脫歐的郵票，紀念英國在2019年3月29日脫離歐盟，但由於「分手期」一拖再拖，直到今年1月31日才正式脫歐。當局不想重新設計紀念郵票，於是在原本的款式直接印上新日期取代。

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文章授權轉載自《香港01》