奧地利郵政推出防疫另類郵票 提醒民眾保持社交距離
「保持社交距離」是阻止新冠肺炎（COVID-19）的其中一項重要方式，奧地利郵政（Österreichische Post）10月23日就推出一款另類郵票提醒大家遵守社交距離，而製造的物料更是這款郵票的特別之處。
這款郵票印有多種昆蟲或動物的圖案，代表各長度單位，其中以一頭小象代表1米，也是奧地利政府呼籲民眾保持一米社交距離的象徵。而每張郵票小全張的長度為10厘米，奧地利郵政指，如果將10張小全張排在一起，就等於有一米距離，或是一頭小象的長度。
郵票除了提醒大家保持社交距離外，其材料也令人聯想到疫情爆發時的其中一個景象，它是由3層廁紙製造，代表當時民眾的廁紙搶購潮，不過當局在生產郵票時也遇到廁紙數量不足的煩惱。
郵票的面值是2.75歐元（約新台幣93元），再加100%附加費，當局表示額外的附加費會全數捐贈慈善組織，為受到疫情影響的人士伸出援手。
奧地利郵政已經不是首次因應時事發揮創意，它曾經推出英國脫歐的郵票，紀念英國在2019年3月29日脫離歐盟，但由於「分手期」一拖再拖，直到今年1月31日才正式脫歐。當局不想重新設計紀念郵票，於是在原本的款式直接印上新日期取代。
延伸閱讀：
踏入屋即刻見頭暈！網傳地震影響磁場 專家拆解原因兼教一招化解
波蘭爭取墮胎權與反抗疫示威同日進行 警分別出動水炮及胡椒噴霧
文章授權轉載自《香港01》
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言