新疆喀什新增1例無症狀感染 當地政府如臨大敵

中國24日新增15例新冠肺炎確診病例，新疆喀什則新增1名無症狀感染者。雖然仍未確診，但當地政府大動作啟動應急方案，還要求社區民眾禁止出入、公共交通停駛。

新疆維吾爾自治區衛生健康委24日晚間通報，當天喀什地區疏附縣定期檢測時，發現1例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）無症狀感染者。

當地立刻啟動應急方案，健康時報報導，當地張姓市民表示，他在下午接到工作單位通知「請立刻返回家中，等待後續通知」，並要求「不信謠、不傳謠」。而他準備乘公車回家時發現公車已經停駛。

他還表示，疏附縣、疏勒縣社區已經禁止出入，部分居民已經開始進行核酸檢測。「我親戚在巴楚縣出差，巴楚縣有關部門通知他需在3天內完成核酸檢測」。

另一名喀什市民說，「現在喀什地區管控很嚴，從今天（24日）下午開始就陸續通知做核酸檢測了。」

除了喀什的無症狀感染者，中國大陸官方通報其餘地區沒有出現本土病例。據中國國家衛生健康委員會，24日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例15例，均為境外移入病例，分別為上海5例，遼寧3例，廣東3例，山西2例，天津1例，陝西1例。

中國大陸24日新增無症狀感染者19例，18例為境外移入。目前尚在醫學觀察的無症狀感染者405例，其中403例為境外移入。

此外，上海新增1例境外移入疑似病例。中國大陸境外移入現有確診病例254例，現有疑似病例5例。累計確診病例3228例，累計治癒出院病例2974例，無死亡病例。

截至10月24日24時，中國大陸現有確診病例265例，累計治癒出院病例8萬891例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5790例，現有疑似病例5例。累計追蹤到密切接觸者85萬196人，尚在醫學觀察的密切接觸者7871人。

香港特別行政區累計確診5289例（出院5041例，死亡105例）；澳門特別行政區累計確診46例，皆已出院。