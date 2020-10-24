新疆衛健委：喀什發現1例無症狀感染者

新疆喀什今天稍早時傳出因2019冠狀病毒疾病疫情而封城，新疆維吾爾自治區衛生健康委員會晚間通報，喀什地區疏附縣對「應檢盡檢」人員定期檢測中，發現1例無症狀感染者。

中共新疆維吾爾自治區黨委宣傳部主辦的天山網晚間引述通報稱，這名無症狀感染者為疏附縣站敏鄉二村的17歲女性村民，今天在定期核酸檢測中結果呈陽性，經專家診斷為2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）無症狀感染者，已轉入喀什定點醫院進行隔離醫學觀察。

通報顯示，這名患者目前沒有發燒、咳嗽等症狀。

通報表示，疏附縣疫情防控指揮部已立即啟動應急響應，開展流行病學調查，目前對其密切接觸人員已經全部實行隔離醫學觀察，並開展核酸檢測，正在對該例無症狀感染者曾經活動場所進行全面排查，有關資訊將及時向社會公布。

根據中國國務院聯防聯控機制綜合組6月公布的「關於加快推進新冠病毒核酸檢測的實施意見」，其中提到推動「重點人群『應檢盡檢』」機制，並授權各地可根據當地實際確定和動態調整優先檢測人群。

這份意見所載明的「應檢盡檢」重點人員為「密切接觸者、境外入境人員、發熱門診患者、新住院患者及陪護人員、醫療機構工作人員、口岸檢疫和邊防檢查人員、監所工作人員、社會福利養老機構工作人員」。

喀什地區下午起傳出疑似疫情而封城，不少當地網友晚間均在新浪微博留言表示已接獲社區通知，當地也出現搶購生活物資的情況。

根據網路即時航班訊息，喀什機場航班已全面停飛。香港明報新聞網則引述當地疫情防控指揮部人員說法確認封城消息，但當局不願透露原因。

喀什市警方官方微博下午則一度發出公告，呼籲市民戴好口罩，注意自身安全，「不信謠不傳謠，以免引起不必要的恐慌，一切以官方通知為準」。

截至發稿，這則公告已被撤下，但仍有許多陸媒轉發。