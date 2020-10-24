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新疆喀什疑爆疫情封城 飛機停飛警方籲戴口罩

中央社 / 台北24日電

新疆烏魯木齊的新冠肺炎病例9月初「清零」後，喀什地區今天傳出疑似疫情而封城。據網路即時航班訊息，喀什機場航班下午開始全面停飛，有港媒指當地疫情防控指揮部人員已確認封城消息。

中國社群網站新浪微博自下午開始流傳大量喀什封城消息，有當地網友表示，封城是因為疫情；也有人稱是「公共衛生問題」，自己居住的社區也封閉了。

另據網友上傳的影片，喀什自下午起已禁止外來車輛進入。

據香港明報新聞網，明報記者致電喀什地區疫情防控指揮部，對方確認封城消息，並稱目前喀什全境封城，飛機停飛，「出不去也進不來」。

這名指揮部人員稱，封城指令「今天剛剛開始，現在指揮部也在等通知，所有人待命狀態」。

報導表示，對於封城具體原因，對方僅回應「原因不讓說，不能說」，又表示目前封城指令只涉及喀什，稍後可能會由官方發布具體消息。

喀什市警方官方微博下午則一度發出公告，呼籲市民戴好口罩，注意自身安全，「不信謠不傳謠，以免引起不必要的恐慌，一切以官方通知為準」。

截至發稿，這則公告已被撤下，但仍有許多陸媒轉發。

新疆7月中旬爆發新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情，確診者集中在首府烏魯木齊市，一度單日確診超過百例，直到9月初才宣告病例全數歸零。

新冠肺炎 COVID-19 新疆

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