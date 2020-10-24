中國新增新冠肺炎確診28例 皆境外移入

據官方通報，中國大陸23日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例28例，均為境外移入。

中國國家衛生健康委員會官網今天通報，10月23日，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例28例，均為境外移入病例（上海9例、廣東9例、天津3例、陝西3例、北京2例、福建2例）；無新增死亡病例、無新增疑似病例。

截至10月23日午夜，中國大陸現有確診病例265例，累計治癒出院病例8萬876例，累計死亡病例4634例，累計確診病例8萬5775例，現有疑似病例5例。累計追蹤到密切接觸者84萬9503人，尚在醫學觀察的密切接觸者8069人。

據通報，中國大陸23日新增無症狀感染者27例，均為境外移入；當日轉為確診病例2例（均為境外移入）；當日解除醫學觀察24例（均為境外移入）；尚在醫學觀察無症狀感染者404例（境外移入403例）。

此外，香港特別行政區報告累計確診5284例（出院5029例，死亡105例），澳門特別行政區46例，皆已出院。