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北京欲打疫苗外交牌 專家：仍有未解問題

中央社 / 台北23日電

2019冠狀病毒疾病橫掃全球，面對各國對於疫苗的需求若渴，中國態度積極，外界解讀北京欲打疫苗外交牌；但專家說，ADE反應是中國疫苗最大問題，若無法解決，反而有損北京國際影響力。

ADE（antibody dependent enhancement）指的是「抗體依賴性增強反應」，意味著一部分人接種疫苗後，自體的免疫反應會導致病情加重。

英國金融時報（FT）中文網今天刊登中國民間智庫察哈爾學會國際輿情研究中心秘書長曹辛的文章說，中國官方陸續公布的訊息實際上是在宣布中方已經可以針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）生產合格的疫苗，「但中國疫苗產品仍存在沒有解決的問題」。

曹辛說，「抗體依賴性增強反應」（ADE）就是中國疫苗的最大問題。

曹辛引用中國科學院院士、中國疾控中心主任高福日前在一場會議的談話說，「我們有滅活疫苗。我們面臨的最大挑戰就是大家討論的ADE」。

文章指出，中國目前成熟的就是滅活技術開發的疫苗，但是若不能解決ADE的問題，「產品就不能說是成熟的，更不是完全符合產品安全、有效的基本醫學道德」。

曹辛進一步表示，「而且現在的一個新情況是，中國疫苗越來越在行使外交手段的職能」，但若疫苗注射後產生副作用，反對中國疫苗的國家、機構和個人將毫不猶豫地予以放大並傳播，如此一來，不僅無法達成增進外交手段的目的，更會對中國的國際影響力和國際形象造成更為負面的後果。

據陸媒新浪財經，高福上週在上海召開的「2020全國醫學病毒學會議」表示，COVID-19藥物和疫苗的研發目前仍然面臨一些凸出的科學問題，「比如中和抗體與保護作用的關聯，中和抗體在體內的持續時間多長，ADE等問題至今沒有明確答案」。

新冠肺炎 COVID-19

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