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荷蘭安全專家疑成功登入川普推特 密碼竟是這句口頭禪

浙江義烏首批疫苗接種完畢 第二波以本地人優先

中央社 / 台北23日電

陸媒報導，中國浙江省義烏市日前啟用新冠肺炎疫苗，首批疫苗已全數施打完畢。目前第2批疫苗施打時間尚未確定，不過初步規劃以「要出國的義烏人」作為優先對象。

根據陸媒健康時報、界面新聞報導，浙江省嘉興、義烏日前陸續啟動2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗緊急使用，其中，義烏市並未限制對接種者的戶籍和原因，同時不接受預約以現場排隊為主，因此吸引不少其他省市民眾前往接種。

報導引述義烏市江東街道社區衛生服務中心工作人員說法表示，首批疫苗已經打完，第2批疫苗施打的時間還未確定，不過初步規劃以「要出國的義烏人」作為優先對象。

報導指出，想要接種第2批疫苗的義烏市民需要到「義烏僑聯」微信公眾號上進行預約。登記資格除了必須是一個月內要出國，且擁有義烏的戶籍外，必須附上出國的機票以及和出國目的相關的文件。如果沒有義烏的戶籍，但擁有義烏常住人口證明的外地人，也符合申請資格。

報導也提到，若第2批疫苗數量充足，義烏市相關單位也考慮開放一般民眾接種，不過一樣必須要擁有義烏戶籍或常住人口證明，才具資格。

雖然浙江省多個城市已經開始大規模接種疫苗，但英國廣播公司（BBC）中文網近日報導，香港大學李嘉誠醫學院生物化學系教授金冬雁對此時接種未經驗證安全性的疫苗持謹慎態度。

他表示，「美國歐洲疫情嚴重，但沒有嚴重到符合緊急接種的條件定義」。

金冬雁指出，浙江濫用「緊急使用」的定義，且目前疫苗三期試驗未完成，給健康人接種這類疫苗不符合醫學倫理要求。

新冠肺炎 COVID-19

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