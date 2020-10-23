陸專家：新冠肺炎二次感染病例少 不值得討論

全球陸續出現二次感染新冠肺炎甚至死亡的病例，不過中國大陸專家張文宏昨天表示，全球二次感染的病例總共才9人，目前不值得討論這個問題，當下控制疫情最重要的事情還是疫苗與藥物。

中國新聞網報導，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏22日在2020浦江創新論壇作以上表示。

他說，二次感染目前不值得被討論，因為在全球4000萬例的感染者中，有可能是二次感染的總共才9人，「我認為9個人相對於4000萬，這個問題對於已經蔓延了9個月之久的全世界來說，目前不值得討論。」

張文宏說：「這9個人當中可能還是有特殊的原因，要麼是病例的原因，要麼是測序的原因，要麼是這個病人本身免疫學的原因，但是不管怎麼樣，到目前為止，這還沒有成為一個重要的科學問題，因為占比僅僅是4000萬當中的9個人，到現在為止，還沒有看到更多的這樣的病例發生。」

他認為，二次感染如果成為問題，一定會有更多的病人出現，但當下世界控制疫情最重要的事情還是疫苗與藥物，其他問題都還不成問題。

張文宏表示，現在大家都在等待兩點：一是能夠有效治療的藥物，使得重症病人的病死率下降；另一是有效的疫苗，可以使得非常脆弱的人群得到保護，也可以使得病死率下降。