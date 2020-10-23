中國新增確診18例 均為境外移入

據官方通報，中國大陸昨天新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例18例、疑似病例2例，均為境外移入。

中國國家衛生健康委員會官網今早通報，10月22日，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例18例，均為境外移入病例（上海9例，福建7例，重慶2例）；無新增死亡病例；新增疑似病例2例，也都是境外移入病例（均在上海）。

截至10月22日午夜，中國大陸現有確診病例248例，其中境外移入占237例；累計治癒出院病例8萬865例，累計死亡病例4634例，累計確診病例8萬5747例，現有疑似病例7例。累計追蹤到密切接觸者84萬8666人，尚在醫學觀察的密切接觸者8118人。

據通報，中國大陸22日新增無症狀感染者11例，均為境外移入；當日轉為確診病例3例（均為境外移入）；當日解除醫學觀察11例（均為境外移入）；尚在醫學觀察無症狀感染者403例（境外移入402例）。

截至10月22日午夜，香港特別行政區報告累計確診5280例（出院5019例，死亡105例），澳門特別行政區46例，皆已出院。