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新冠確診人數單日過萬！ 德國新增病例創紀錄

德國之聲 / 德國之聲

羅伯特·科赫研究所（RKI）周四早上宣布，德國新增病例達到11287例。再次刷新了上個禮拜五的歷史記錄。當時，德國24小時新冠病毒感染新增病例為7830例。目前，德國新冠死亡病例累計人數達9905。過去24小時新增死亡病例30例。

根據羅伯特科赫研究所的統計，德國各城市和地區中，約有三分之一的地方都超過了「7日內每10萬人新增病例50」的警戒線。超過這個臨界值的一些城市已經采取了更嚴格的防疫措施。

目前的感染數據與春季感染數值僅有部分可比性，因為現在檢測面擴大，發現了更多的感染病例。

德國衛生部長確診

德國衛生部長施潘（Jens Spahn）也「中招」，周三宣布自己被確診感染了病毒。40歲的他在推特上對康復祝福作出回應：「我現在在家隔離，目前僅有感冒症狀，正在恢復中。」他希望每一個和他接觸過的人都能免於染疫。

問題是，施潘會不會把新冠傳染給其他內閣成員。根據 《圖片報》報道，周三在總理府與他參加同一個會議的所有人都需要接受測試。

歐盟多國收緊防疫措施

面對不斷上升的感染人數，第一批歐盟國家已經加強防疫措施。捷克宣布，從本周四開始，除了超市，藥店等少數商店之外，其他商店都要關門。此外，布拉格政府下令，民眾只能「絕對必要時」才能和他人接觸。根據歐洲疾病預防控制中心（ECDC）的數據，捷克的新冠病毒確診率飆升，成為歐洲14天之內感染率最高的國家。

愛爾蘭從周四晚上開始實施第5級措施，為期6周。愛爾蘭政府日前將國內疫情分為5個等級並制定了相應的防控措施。疫情級別數字越大，情況越嚴重。現在實施的5級措施意味著，如果可能，所有人都必須在12月1日前在家工作。不出售必需品的商店都要關閉。除少數例外，不能與其他住在其他地方的家庭成員會面。戶外運動只允許在半徑5公裡範圍內進行。不過學校仍然正常上課。

在意大利，拉齊奧大區實行宵禁，該地區也涵蓋了首都羅馬。禁令本周五晚上生效，有效期30天。此外，人們只有在工作或患病就醫等重要原因下才能出門。在過去幾天裡，倫巴第和坎帕尼亞已經采取了相同的嚴厲措施。

西班牙累計確診人數已經突破了100萬例。不過首都馬德裡為期兩周的封鎖令周五即將結束，盡管確診人數居高不下。馬德裡政府正在考慮封鎖疫情嚴重的城區，並實行夜間宵禁。西班牙也在討論在全境實施這種措施的可能性。

文木 /達揚 (德新社，路透社，法新社, )

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