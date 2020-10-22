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中國大陸新增新冠肺炎確診14例 皆境外移入

中央社 / 台北22日電
據官方通報，中國21日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例14例，都是境外移入病例，分布在上海、廣東、四川、福建。中新社
據官方通報，中國21日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例14例，都是境外移入病例，分布在上海、廣東、四川、福建。中新社

據官方通報，中國21日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例14例，都是境外移入病例，分布在上海、廣東、四川、福建。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，10月21日，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例14例，均為境外移入病例，分別為上海8例，廣東3例，四川2例，福建1例；新增疑似病例2例，也都是境外移入（在上海）。

據通報，中國大陸現有境外移入確診病例234例，疑似病例5例。累計確診病例3167例，累計治癒出院病例2933例，無死亡病例。

沒有出現症狀但帶有病毒的無症狀感染者21日新增25例，均為境外移入，當日轉為確診病例1例、解除醫學觀察21例。尚在醫學觀察者406例，其中405例為境外移入。

截至10月21日午夜，中國大陸現有確診病例245例，累計治癒出院病例8萬850例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5729例，現有疑似病例5例。累計追蹤到密切接觸者84萬8217人，尚在醫學觀察的密切接觸者8473人。

此外，香港特別行政區累計確診5269例（出院5004例，死亡105例），澳門特別行政區累計確診46例，皆已出院。

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