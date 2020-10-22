巴西將購4600萬劑陸製疫苗

巴西最大州聖保羅州州長多利亞二十日表示，巴西聯邦政府將把中國大陸製的新冠病毒實驗疫苗CoronaVac納入全國疫苗接種計畫，並同意購買四千六百萬劑CoronaVac，成為首個向大陸買疫苗的國家。

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，由北京科興生物公司開發的CoronaVac疫苗若獲得巴西衛生監管單位批准，將成為被納入巴西全國疫苗接種計畫的兩支疫苗之一，另一支為英國牛津大學與阿斯特捷利康藥廠合作的實驗疫苗。

多利亞表示，巴西最快在明年一月全國接種疫苗，將成為全球最早接種新冠疫苗的國家之一。

巴西也是疫情最嚴重的國家之一，確診病例近五百卅萬例，僅次於美國和印度，病故人數近十五萬五千人，僅次於美國。聖保羅州政府之前已與中方簽約，在今年十二月底前購買四千六百萬劑CoronaVac，為聖保羅州的四千五百萬人接種。現在聯邦政府已同意出錢購買，將用於全國接種。路透指出，這是CoronaVac疫苗的一大利多，巴西有二點三億人口，未來還會購買更多疫苗。

CoronaVac疫苗目前由聖保羅布坦坦研究所在巴西進行第三階段人體試驗，該研究所十九日表示，在九千名志願者接種總共兩劑的疫苗後，沒有出現重大副作用，證明是安全的。

研究所所長柯瓦斯說，等CoronaVac的試驗擴大到一萬五千名志願者，才能知道疫苗的有效性，並將在試驗完成後公布結果。

這支疫苗同時在土耳其和印尼進行第三階段人體試驗，巴西最早公布初步試驗結果。聖保羅州政府已向衛生監管單位申請核准使用CoronaVac疫苗。