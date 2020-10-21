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中國20日新增11例新冠肺炎 皆境外移入

中央社 / 台北21日電
中國20日新增11例新冠肺炎境外移入病例。 美聯社
中國20日新增11例新冠肺炎境外移入病例。 美聯社

中國20日新增11例2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例，都是境外移入，分布在廣東、四川、上海、河南、福建。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，10月20日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例11例，均為境外移入病例，分別為廣東3例，四川3例，上海2例，河南2例，福建1例。

境外移入現有確診病例235例，現有疑似病例5例。累計確診病例3153例，累計治癒出院病例2918例，無死亡病例。

沒有出現症狀但帶有病毒的無症狀感染者20日新增15例，都是境外移入。當日轉為確診病例3例、解除醫學觀察12例，尚在醫學觀察者403例，其中402例為境外移入。

截至10月20日24時，中國大陸現有確診病例247例，累計治癒出院病例8萬834例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5715例，現有疑似病例5例。累計追蹤到密切接觸者84萬7677人，尚在醫學觀察的密切接觸者8557人。

此外，香港特別行政區累計確診5261例（出院4996例，死亡105例），澳門特別行政區累計確診46例，皆已出院。

新冠肺炎 COVID-19

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