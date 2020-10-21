疫苗開發 各國加速度

在歐美疫情再度升溫之際，各國也加緊新冠疫苗開發腳步，美國Moderna公司表示，聯邦政府最快在12月授予該公司實驗性新冠疫苗的緊急使用授權。輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech宣布，聯手開發的疫苗將在日本展開第一期與第二期的臨床試驗。

Moderna執行長班塞爾19日表示，如果在11月能從大量的臨床試驗獲得正面的中期結果，該公司的實驗性疫苗可在12月獲得聯邦政府的緊急使用授權。但他也說，若這項研究要花更長時間才能得到充分的中期結果，可能須等到明年初才能獲得政府的授權。

輝瑞與BioNTech 20日宣布，他們對抗新冠肺炎的mRNA候選疫苗，已在日本展開一階與二階的聯合臨床試驗。這項研究將招募160位年齡在20至85歲的受試者。稍早前，這兩家公司已同意在明年上半年供應日本1.2億劑實驗性疫苗。

英國的藥品和保健產品管理局說，國家生物標準品及管制研究所（NIBSC）已加入流行病預防創新聯盟（CEPI）連結各國實驗室的計畫。CEPI本月初建立的全球網路，讓科學家和製藥業者能比對疫苗數據，加速最有效疫苗問世的時程。

南韓三星生物製劑公司（Samsung Biologics）也將與生技業者Dinona，共同快速開發新冠肺炎的潛在抗體療程「DNP-019」。