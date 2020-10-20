中國：新冠肺炎疫苗定價 一定在大眾可接受範圍

中國研發新冠肺炎疫苗，先前傳出的價格過高一度遭到質疑。中國國家衛健委醫藥衛生科技發展中心主任鄭忠偉今天說，新冠肺炎疫苗定價「一定是在大眾可接受的範圍內」。

澎湃新聞報導，中國國務院聯防聯控機制下午舉行記者會，介紹2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗有關情況，鄭忠偉在會中作上述表示。

鄭忠偉指出，中國新冠疫苗價格首先堅持「企業主體定價（由企業定價）」，同時堅持二個基本原則。一是「公共產品屬性」原則，定價一定不是以「供需」作基礎，而是以「成本」作基礎。二是根據大眾對疫苗接種的意願和需求，展開疫苗定價。

他說，疫苗價格決定因素很多，包括成本、產能、接種規模等，不同的技術路線成本也不同，比如滅活疫苗生產需要高等級的生物安全生產廠房，成本相對較高；腺病毒載體疫苗等疫苗成本會相對低，隨著產能和接種規模擴大，成本也是變動的。

據報導，參與製造新冠肺炎疫苗的中國醫藥集團旗下2款疫苗，7月已進入第3階段試驗，預定12月底上市。集團董事長劉敬楨聲稱，疫苗保護率達100%，每劑疫苗劑量4微克，療程為2劑，價格應在人民幣1000元內。

「COVID-19疫苗全球獲取保障機制」（COVAX）曾發表報告指出，在較富裕國家，每劑疫苗最高價不應超過40美元（新台幣1146元），也就是2劑80美元。根據資料，同以2劑計算，美國輝瑞藥廠疫苗報價40美元，嬌生報價20美元；俄羅斯疫苗報價亦為20美元。

若以2劑80美元計算，中國製疫苗報價若達人民幣543元，即到達COVAX建議的富裕國家標準。若與嬌生及俄羅斯疫苗看齊，則為136元。