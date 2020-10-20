疫情趨穩 港府考慮小幅度放寬防疫限制

隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情漸趨穩定，香港當局計劃小幅度放寬一些防疫措施，以恢復經濟活動。

行政長官林鄭月娥今天向記者說，雖然本地疫情漸趨平穩，但暫時沒有大幅度放寬防疫措施的條件。不過，當局會探討放寬部分聚會或經濟活動的限制，比如婚禮和本地旅遊等。

過去一週，本地只有12宗屬於社區傳播的確診個案，而近3天沒有出現不明源頭的個案。

據報導，以行政長官為首的行政會議將會討論放寬本地遊旅行團的人數限制，容許每團人數最多30人，不受4人限聚令規範。

香港於7月爆發第三波新冠肺炎疫情後，當局再度採取嚴格的防疫措施，包括限制4人以上聚集、餐館和酒吧等也不能超過4人以上同桌等。