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中國新增新冠肺炎19例 皆境外移入

中央社 / 台北20日電

據官方通報，中國19日新增19例2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例，均為境外移入，但分布甚廣，上海、廣東、四川、天津、北京、江蘇、福建、重慶都出現確診病例。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，10月19日，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例19例，都是境外移入病例，分別為上海5例，廣東5例，四川3例，天津2例，北京1例，江蘇1例，福建1例，重慶1例。

此外，上海19日新增境外移入疑似病例3例。目前中國大陸境外移入現有確診病例245例，疑似病例6例。累計確診病例3142例，累計治癒出院病例2897例，無死亡病例。

據通報，沒有出現症狀但帶有病毒的無症狀感染者19日新增24例，都是境外移入。當日轉為確診病例2例，解除醫學觀察20例，尚在醫學觀察者403例，其中402例為境外移入。

截至10月19日午夜，中國大陸現有確診病例258例，累計治癒出院病例8萬812例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5704例，現有疑似病例6例。累計追蹤到密切接觸者84萬6829人，尚在醫學觀察的密切接觸者8431人。

據通報，香港特別行政區累計確診5256例（出院4982例，死亡105例），澳門特別行政區累計確診46例，皆已出院。

新冠肺炎 COVID-19

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