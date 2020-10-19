鍾南山一句話抗疫藥被瘋搶 專家：尚未證明有效

中國民眾眼中的抗疫權威鍾南山日前指「白雲山複方板藍根顆粒」對抑制2019冠狀病毒疾病有效後，當地人開始瘋搶這款中藥，但有專家說，這款藥距最後證明有療效「還有十萬八千里的距離」。

中國工程院院士鍾南山日前透露，他的研究團隊展開系列體外研究後發現，白雲山複方板藍根顆粒對抑制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）有效。消息一出，中國各大電商平台白雲山官方旗艦店出售的複方板藍根顆粒隨即賣斷，相關產品目前處於缺貨狀態。

不過，中共人民日報旗下的「健康時報」昨天引述美國賓夕法尼亞大學醫學院病理及實驗醫藥系研究副教授張洪濤說，「在三期臨床實驗做完之前，沒有人能夠說這個藥就肯定會有效果」。

張洪濤說，根據鍾南山的表述，研究團隊展開系列體外藥效篩選，發現複方板藍根顆粒和口炎清顆粒等顯示出體外抑制藥效。

他指出，「『顯示出體外抑制藥效』與最後證明有治療效果還有十萬八千里的距離」。

張洪濤解釋，體外療效就像藥物實驗，必須經過3個階段，第一是體外實驗，第二是動物實驗，第三才是人體實驗，也就是臨床實驗。

他表示，只有在體外實驗取得療效才會推進到動物實驗，「這需要一步一步來的，像在一月份曾經被搶購一空的雙黃連，也是體外有效，但是至今還未看到臨床治療有效的證據」。

面對這些「體外試驗」結果，張洪濤強調沒必要跟風去購買該類藥品，有需要才買。至於有無效果則需等待正規、嚴格的三期臨床試驗結果，「相信這款板藍根複方顆粒會很快進入進一步的研究，並有論文與數據，在不久的將來公布」。