快訊

陸指控我國斐濟代表處先動手 馬英九6字發聲

上不上陸綜？音樂人的十字路口與樂迷的道義

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鍾南山一句話抗疫藥被瘋搶 專家：尚未證明有效

中央社 / 台北19日電
中國工程院院士鍾南山。中新社
中國工程院院士鍾南山。中新社

中國民眾眼中的抗疫權威鍾南山日前指「白雲山複方板藍根顆粒」對抑制2019冠狀病毒疾病有效後，當地人開始瘋搶這款中藥，但有專家說，這款藥距最後證明有療效「還有十萬八千里的距離」。

中國工程院院士鍾南山日前透露，他的研究團隊展開系列體外研究後發現，白雲山複方板藍根顆粒對抑制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）有效。消息一出，中國各大電商平台白雲山官方旗艦店出售的複方板藍根顆粒隨即賣斷，相關產品目前處於缺貨狀態。

不過，中共人民日報旗下的「健康時報」昨天引述美國賓夕法尼亞大學醫學院病理及實驗醫藥系研究副教授張洪濤說，「在三期臨床實驗做完之前，沒有人能夠說這個藥就肯定會有效果」。

張洪濤說，根據鍾南山的表述，研究團隊展開系列體外藥效篩選，發現複方板藍根顆粒和口炎清顆粒等顯示出體外抑制藥效。

他指出，「『顯示出體外抑制藥效』與最後證明有治療效果還有十萬八千里的距離」。

張洪濤解釋，體外療效就像藥物實驗，必須經過3個階段，第一是體外實驗，第二是動物實驗，第三才是人體實驗，也就是臨床實驗。

他表示，只有在體外實驗取得療效才會推進到動物實驗，「這需要一步一步來的，像在一月份曾經被搶購一空的雙黃連，也是體外有效，但是至今還未看到臨床治療有效的證據」。

面對這些「體外試驗」結果，張洪濤強調沒必要跟風去購買該類藥品，有需要才買。至於有無效果則需等待正規、嚴格的三期臨床試驗結果，「相信這款板藍根複方顆粒會很快進入進一步的研究，並有論文與數據，在不久的將來公布」。

新冠肺炎 COVID-19 鍾南山

延伸閱讀

生策會向總統提建言書 瞄準大健康產業商機

高山冰川融化 專家提醒海嘯危機

川普、拜登最後拉票 牧師祝福車隊助選

大地震前兆？日本關東沿海傳「詭異臭味」 專家猜有三理由

相關新聞

鍾南山一句話抗疫藥被瘋搶 專家：尚未證明有效

中國民眾眼中的抗疫權威鍾南山日前指「白雲山複方板藍根顆粒」對抑制2019冠狀病毒疾病有效後，當地人開始瘋搶這款中藥，但有...

駐歐盟代表處當地雇員確診 領務櫃檯改採預約制

我國駐歐盟兼駐比利時代表處一名當地雇員，於16日確診新冠肺炎，外交部今天表示，該名雇員目前僅有輕微症狀，已遵照醫師吩咐進...

美國製藥大廠輝瑞：年底前生產1億劑新冠疫苗

美國製藥大廠輝瑞(Pfizer)公布研發中新冠病毒疫苗的生產線影片，目標在今年年底前生產1億劑，其中4000萬劑預定在英...

全球確診超過4000萬例 已111萬人不治

根據Worldometer網站統計，全球新冠肺炎累計確診破4000萬例，且截至18日晚間7時，全球至少111萬1152人...

避免萬人聚集 紐約州禁一猶太婚禮

位於紐約州布魯克林區的哈西典猶太教會堂將為大拉比（宗教領袖）的孫子舉行盛大婚禮，警方估計將會有上萬人出席，驚動公衛官員及時出手制止。但會堂指控政府官員「無端攻擊」婚禮，表示婚禮僅限近親參加

青島千萬人5天完成篩檢引議 官方：採用十合一

中國青島市日前出現本土2019冠狀病毒疾病感染，當局宣稱在5天內完成全市檢測，逾1000萬樣本全數為陰性，引起質疑。陸媒...

圖表看疫情／南非衛生部長夫妻中鏢 印度染疫總數近750萬例

南非衛生部長姆希齊18日晚間宣布，他和妻子的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）檢測都呈陽性反應。在姆希齊確診之前，南非政府早已有多名官員染疫。

義大利單日確診又創新高！總理孔蒂再宣布防疫新措施

由於義大利18日通報新增1萬1705起新冠肺炎確診病例，再創疫情爆發以來單日新高紀錄，超越前一日通報的1萬零925例紀錄...

義大利疫情延燒 日增1萬1705例確診創新高

義大利衛生部今天指出，過去24小時境內通報新增1萬1705起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，...

9天增百萬…歐洲再淪疫情震央

全球新冠病毒新增確診病例在十六日晚首度突破單日四十萬例，創下新高。美國十六日通報六萬九千多起新病例，歐洲目前大約每九天就...

全球首例！冷鏈鱈魚包裝 驚見新冠活病毒

中國疾病預防控制中心近日對青島新冠肺炎疫情溯源調查過程中，從工人搬運的進口冷凍鱈魚的外包裝陽性樣本中，檢測分離到活病毒。...

義跟進英法 推防疫新措施

在義大利每日確診病例首度突破10,000人之際，總理孔蒂擬加入英國、法國的行列，最快將在18日提出新防疫措施。歐洲央行（...

熱門新聞

大陸外交官闖我駐斐濟代表處國慶酒會揍人 1人住院治療

陸外交官闖我斐濟國慶酒會 柯文哲：拖進去處理一下…

談關中天電視台 韓國瑜：是站出來捍衛的時候！

胡錫進：陸外交官挺文雅 斐濟警接中方投訴遭台方攻擊

中選會：黃捷、陳致中等4議員罷免案 第一階段皆達標

興建宜蘭高鐵要花1764億元但效益高 蘇貞昌：樂觀其成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。