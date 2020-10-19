避免萬人聚集 紐約州禁一猶太婚禮

位於紐約州布魯克林區的哈西典猶太教會堂將為大拉比（宗教領袖）的孫子舉行盛大婚禮，警方估計將會有上萬人出席，驚動公衛官員及時出手制止。但會堂指控政府官員「無端攻擊」婚禮，表示婚禮僅限近親參加。由於猶太哈西典教派拉比會把領袖地位傳給子孫，過往婚禮曾吸引數萬人聚集，州政府不敢大意。

哈西典拉比孫子大婚

根據《紐約時報》報導，紐約州長古莫18日表示，政府官員已經停止了預計19日在布魯克林區的耶特夫•列夫•撒特瑪爾猶太會堂婚禮計畫，以避免上萬人聚集。新郎的爺爺是會堂大拉比扎爾曼•列博•泰特爾崩的孫子，扎爾曼是哈西典派撒特瑪爾「朝代」目前的領袖，意味著新郎未來可能成為教派領袖。

這個教派拒絕現代文明，社區生活緊密，過往大拉比的孫子大婚曾吸引數萬人聚集，因此備受矚目。根據政府的調查，已經有多人表示會出席婚禮。目前紐約州規定，不得舉行超過50人的集會活動，州長古莫也表示，大型婚禮可能造成超級傳播者事件。

政府與猶太教社區張力大

根據報導，會堂指控政府官員「無端攻擊」婚禮，表示他們的婚禮和聚餐只限定近親參加，公眾只受邀參與很短的時間。會堂秘書雅各波維茲在聲明中指出，「攻擊我們之前沒人和我們確認過計畫，令人難過。」

根據《以色列時報》報導，紐約市是今年春天美國疫情爆發的中心，已經有23800人死亡。最近幾週確診人數有再次上升的趨勢，特別是在正統猶太教徒居住的大型社區。

宗教學校不顧禁令

紐約州上周下令，在疫情嚴峻的紅區，非必要的商店必須關閉，學校也是，引來猶太宗教領袖的抱怨和大型示威。當地居民反應，有些宗教學校不顧禁令，持續運作。

古莫18日提到，9月在長島舉行的甜蜜16生日趴聚集了80多名賓客，超出政府的50人限額，結果出現了37個確診案例，許多人被迫居家隔離。他說：「你可以結婚，但不能請1000人出席婚禮。」

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