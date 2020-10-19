青島千萬人5天完成篩檢引議 官方：採用十合一

中國青島市日前出現本土2019冠狀病毒疾病感染，當局宣稱在5天內完成全市檢測，逾1000萬樣本全數為陰性，引起質疑。陸媒今天報導表示，青島檢測是把10人樣本混在一起檢測，以求效率。

工人日報報導，青島市在10月11日發現3名無症狀感染者後，連夜啟動全市全員核酸樣本採樣檢測工作。12日完成採樣103萬8785份、14日完成採樣882萬5231份、16日晚間6時完成全市樣本採樣、1089萬9145份檢測結果全部為陰性。

報導宣傳說，青島這座千萬級人口城市「成功將疫情圍阻在萌芽中，守住了國內來之不易的『戰疫成果』，過程中展現的青島擔當、青島速度、青島溫度振奮國人」。

但如此高速度的檢測，結果是否可靠，引起質疑。報導表示，在5天內完成逾千萬人口的大型城市全員核酸檢測，是因青島市採取「10合1混採檢測技術」。即將10人的採驗樣本混在一起，以10個人為1單位檢測。

在此之前，青島市疾病預防控制中心副主任張華強曾對此表示，混檢最大的優勢就是提高效率，節省時間就代表減少傳播。

張華強說，樣本「十合一」混檢以後，如果是陰性，那就說明這10份樣本全部都是陰性，如果這份十混一的樣本是陽性，這10份樣本的每1個人都要立即進行單獨隔離、單採單檢，從而確定這10個人當中到底哪一個是陽性。

張華強說，「十合一」檢測技術國家有明確規範要求，國務院聯防聯控機制也有這方面的規定，針對社會層面的人群進行大範圍、大面積的篩查時，可以採取這種方法。

衛福部長陳時中日前對此表示，每個檢驗試劑都有一定比例出現偽陰或偽陽性的誤差，青島檢測1000多萬人，全數陰性根本是不可能的結果。但目前尚未見中國官方對此提出相關說法。