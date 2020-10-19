香港新增4例確診 港府將再設臨時檢測中心

香港17日新增4例COVID-19確診病例，其中2宗是本地確診，沒有源頭不明個案。港府指，將研究在個案較多的地區，設立臨時檢測中心。

綜合港媒報導，新增的2例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本地確診病例分別是尖沙咀帝苑酒店，和殘疾人士院舍國寶之家員工，兩人都是在檢疫中心內發病。2例境外移入病例則分別來自印度和荷蘭。

香港衛生署衛生防護中心指出，截至18日零時，香港共累計有5242例確診病例。

另外，港府食物及衛生局局長陳肇始表示，4間臨時檢測中心目前累計收集超過1萬5500個樣本，會積極研究在個案或群組較多的地區，設臨時檢測中心。她也指，港府已完成「健康碼」的籌備工作。