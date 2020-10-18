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保標確診新冠肺炎 德國總統進入隔離狀態

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德國總統施泰因邁爾本周六開始進入隔離狀態。圖／法新社
德國總統施泰因邁爾本周六開始進入隔離狀態。圖／法新社

因為他之前和新冠病毒感染者有所接觸，所以德國總統施泰因邁爾本周六開始進入隔離狀態。聯邦總統府的一位發言人證實了這一消息。目前施泰因邁爾的新冠病毒測試結果呈陰性。而之前被確診病毒的那位總統保鏢就職於聯邦刑偵局，和總統本人有過直接接觸。據稱，在過去的幾周內，此人曾陪同總統出行數日。

沒有總統致辭的頒獎儀式

施泰因邁爾原本計劃本周日在法蘭克福的保羅大教堂向此次德國圖書業和平獎的獲獎者發表致辭。印度諾獎得主，經濟學家阿馬蒂亞森（Amartya Sen）是此次的獲獎者。據德國總統府公布的消息，雖然總統缺席，但是周日的頒獎儀式會按計劃舉行，德國演員克勞斯納（Burghart Klaußner）將替代總統宣讀頒獎致辭。受新冠疫情的影響，阿馬蒂亞森無法親自前往德國領獎，將以遠程視頻的方式參與其中。

梅克爾早已經歷過隔離

德國總統不是新冠疫情爆發以來，德國唯一需要進入隔離狀態的政界要人。今年3月底，德國總理梅克爾也曾因為給自己打疫苗的醫生被確診感染新冠而不得不隔離大約兩周時間。

9月底，德國外長馬斯（Heiko Maas）和經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）也曾一度進入過隔離狀態。外長馬斯的一位貼身保鏢當時也被檢測出感染新冠病毒。阿爾特邁爾則是在柏林召開的一次歐盟貿易部長的會晤中，與一位新冠病毒感染者進行了接觸。

任琛/安靜（德新社，法新社，基督教通訊社）

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