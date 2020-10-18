新冠疫情籠罩 日本自殺率明顯增加

今年以來，日本發生了多起引起轟動的名人自殺事件：先是22歲的女子職業摔角選手、電視真人秀參與者木村花自殺身亡，接下來走上絕路的則是33歲的影視明星三浦春馬。9月份，兩位女演員蘆名星和竹內結子也以自殺方式告別了人生。不過，自殺現象絕不限於演藝圈，疫情籠罩下的日本，自殺正在成為一個社會問題。自殺事件的數量本來已經連續下降多年，但今年七月，自殺人數又恢復到了去年同期水平，而八月共有1850起自殺事件，比去年同期增加15%。

日本政府也承認，自今年七月以來，自殺人數呈現遞增趨勢。有鑑於此，政府已將預防自殺行為的預算提高了40%，總計約值2900萬歐元。而這筆錢也確實是雪中送炭：受疫情影響，很多心理輔導站和熱線都因捐贈銳減，減少了工作時間和服務內容。但與此同時，需要心理救助的人數卻在不斷上升。

經濟困境

專家認為，自殺個案增多同疫情爆發有直接關系。隨著疫情到來，人們的防疫觀念有所提高，但公眾生活卻受到限制，人際交流急劇減少。一月至六月，自殺人數一度減少了10%。但疫情造成的社會和經濟後果，令許多日本人心理健康出了問題。失業率從二月的2.4%飆升至八月的3.0%。失業人口高達210萬人之多。很多小店鋪和小企業因收入銳減而宣告破產，業主債台高築。一位女士在向大阪救援組織求助時說到：為了開辦餐館我付出了很大的努力，但現在一個客人都沒有。

新冠疫情本身在日本造成的死亡病例並不多，因而自殺個案的增加尤其引人注意。迄今為止，新冠病毒死亡病例大約有1600個，但自殺死亡者卻多達13000。女性自殺者的激增尤其令人警覺。與去年同期相比，今年八月，女性自殺者人數上升了40%，為651人，其中大多是20至40歲的青、中年女性。福島大學健康問題專家Masaharu Maeda認為，多數自殺個案同經濟原因有關：疫情導致的經濟下滑，對女性的沖擊遠大於男性。因為大多數女性的工作崗位是短期或臨時性的，因此裁員時當然也是首當其衝。

孩童遭受壓力

未成年人自殺的問題也同樣引人注意，多年來，未成年人的自殺個案也在不斷上升。今年八月，共有59名中小學生自殺傷亡，是去年同期的兩倍。自殺原因包括校園霸凌和學業壓力過大。受疫情影響，學校一度關門，復課後追趕進度的壓力，使一些學生不堪重負。兒童救助中心的負責人西野對彭博社表示：有些剛五歲的孩子，居然就萌生了自殺或出走的念頭。

日本是世界上為數不多及時發布自殺案例和統計數據的國家。不過，相關的媒體報道顯示，疫情期間，其他國家的自殺案例也呈現上升趨勢。比如韓國今年春季的女性自殺個案明顯增多。美國一項研究報告稱，今後10年內，因絕望而死亡的案例將多達75000起。所謂絕望死亡是指自殺和過量吞食毒品。印度自殺預防基金的報告稱，該國自殘和自殺案例也在明顯增多。

世界衛生組織在130個國家發起的一項問卷調查顯示，60%的受訪國家中，民眾的心理衛生狀況受到疫情的嚴重影響。而在日本，心理健康傳統上並未受到應有的重視。亞洲發展銀行首席經濟官，同時也是研究因經濟原因而自殺問題的專家澤田康幸對彭博社表示：政府提供資助當然很重要，但同時政府也應當意識到，保障民眾心理健康也應是政府醫療政策的一個重要組成部分。

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