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緩打公費疫苗惹民怨 陳時中坦言沒料到這點

香港新增17例新冠肺炎確診 均為境外移入

中央社 / 台北17日電

官方香港電台報導，香港今天新增17例2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例，均為境外移入個案。今日是自9月29日以來，香港再次出現本土零確診。

據報導，香港今天新增的確診病例中，有11例來自印度，2例來自印尼，另外4例分別來自菲律賓、摩洛哥、巴基斯坦及法國，年齡介於4歲至50歲之間。

報導表示，香港目前累計2019冠狀病毒疾病確診達5237例。

另外，香港食物及衛生局長陳肇始上午接受香港商業電台節目訪問時則表示，現正研究針對輕微病徵者強制檢測的法律框架，同時也希望一般家庭醫生在第四波疫情前的關鍵時刻，盡量為輕微病徵者檢測。

新冠肺炎 COVID-19

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