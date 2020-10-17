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中國新增境外移入確診13例 青島全民普篩皆陰性

中央社 / 台北17日電

據官方通報，中國16日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例13例，均為境外移入。近日爆發本土疫情的山東省青島市，昨晚完成全市核酸檢測，總計1089萬份都是陰性。

中國國家衛生健康委員會官網今早通報，10月16日，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例13例，均為境外移入病例（上海5例，天津4例，廣東2例，四川1例，陝西1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，也是境外移入病例（在上海）。

據山東衛健委通報，山東16日無新增疑似病例、確診病例與無症狀感染者，正在隔離觀察治療的無症狀感染者2例。目前共追蹤到密切接觸者2萬6437人，尚有654人正在接受醫學隔離觀察。

據官方發布，青島一家醫院12日爆發群聚感染疫情後，隨即展開全市普篩，並於16日晚間宣布完成，總計取得1089萬9145個核酸樣本，全部呈陰性。

青島市副市長薛慶國稱，透過全民核酸檢測結果和流調溯源結論兩個重要的資訊，經過專家研判，青島目前已經可以基本排除疫情社區傳播的風險和蔓延擴散的可能性。

據國家衛健委通報，截至10月16日午夜，中國大陸現有確診病例259例（其中重症病例5例），累計治癒出院病例8萬766例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5659例，現有疑似病例5例。累計追蹤到密切接觸者84萬4662人，尚在醫學觀察的密切接觸者8040人。

中國大陸16日新增無症狀感染者11例（境外移入10例，廣東本土1例）；當日轉為確診病例1例（為境外移入）；當日解除醫學觀察12例（均為境外移入）；尚在醫學觀察無症狀感染者374例（境外移入372例）。

據通報，截至10月16日午夜，香港特別行政區累計確診5220例（出院4951例，死亡105例），澳門特別行政區46例，皆已出院。

新冠肺炎 COVID-19

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