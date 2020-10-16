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WHO對瑞德西韋療效失望 醫：可見疫苗重要性

中央社 / 台北16日電
WHO對瑞德西韋治療新冠肺炎療效失望，醫師李秉穎表示，瑞德西韋作用為抑制病毒繁殖，越輕症用藥效果越好，但也僅能減少約5%死亡率，顯示發展疫苗比藥物更重要。 路透社
WHO對瑞德西韋治療新冠肺炎療效失望，醫師李秉穎表示，瑞德西韋作用為抑制病毒繁殖，越輕症用藥效果越好，但也僅能減少約5%死亡率，顯示發展疫苗比藥物更重要。 路透社

媒體報導，世衛組織對瑞德西韋治療新冠肺炎療效失望。醫師李秉穎今天說，此藥作用為抑制病毒繁殖，越輕症用藥效果越好，但也僅能減少約5%死亡率，顯示發展疫苗比藥物更重要。

世界衛生組織（WHO）昨天指出，有新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）準新藥之稱的瑞德西韋，對住院患者的死亡率影響很小或沒影響，也無法幫助患者更快康復。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中回應此事，他表示，瑞德西韋主要是抑制病毒繁殖，最初在新冠肺炎臨床試驗中，認為有效、沒效的報告都有。

李秉穎表示，在認為瑞德西韋有效的報告中指出，瑞德西韋對於需要用葉克膜、生命垂危的最重症患者而言，並沒有明顯療效，反而是輕症、需要氧氣治療、不用呼吸器的患者，使用瑞德西韋可以改善死亡率，有助及早出院。

他說，從目前從臨床試驗結果看來，瑞德西韋是有效的，但越早治療效果越好，相較重症患者、肺部已經受到嚴重傷害，再用瑞德西韋效果可能就比較不明顯。

不過，即便部分報告認為瑞德西韋有療效，用藥與沒有用藥的患者死亡率也僅差5%，李秉穎指出，瑞德西韋不可能完全拯救每一名患者，尤其不太可能靠一種藥就讓重症患者完全康復，也可能是這個原因讓WHO對此藥感到有點失望，但科學事實本來就是如此。

他以流感的抗病毒藥物「克流感」為例，流感患者無論是否使用克流感，死亡、重症比例僅減少5%到10%，這就是抗病毒藥物的一致性，也顯示發展疫苗比發展藥物更重要。

新冠肺炎 COVID-19 瑞德西韋 疫苗

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