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浙江啟用新冠肺炎疫苗 接種要價1700元

中央社 / 台北16日電

陸媒報導，中國浙江省嘉興、義烏已陸續啟動新冠肺炎疫苗緊急使用，疫苗需打兩劑，價格共人民幣400元（約新台幣1700元），優先提供重點對象使用，9月迄今已接種74.3萬人次。

根據陸媒澎湃新聞、健康時報報導，16日上午，浙江省舉行第55場2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情防控工作新聞發布會，與會官員作上述表示。

這是中國地方政府首度宣布啟用新冠肺炎疫苗緊急使用，並發布接種價格。

報導指出，是否投入疫苗緊急使用，浙江授權各地方政府自行決定，疫苗也由地方政府自行採購；目前除了嘉興，義烏也可以接種疫苗。

據報導，率先「開打」的嘉興15日在官方微信發布「新冠疫苗接種的有關說明」，內文提到疫苗接種的年齡範圍是18歲到59歲的易感人群，疫苗接種需兩劑，中間間隔14天到28天，疫苗價格為每劑200元，兩劑次共400元。

嘉興疾控中心指出，該疫苗是由省級部門統一向北京科興中維生物技術有限公司徵訂。

浙江省疫情防控官員表示，浙江省將穩妥有序推進秋冬季疫苗緊急接種，在安全與知情自願接種的原則下，重點人員、疫情地區優先接種。9月以來全省已接種74.3萬人次。

據報導，重點人員包含相關醫療機構工作人員、疾控機構工作人員、邊防檢查機構工作人員與從事集中隔離點醫療服務、防疫和現場管理、跨地區轉接等4類工作人員。

在確保重點人員接種後，將根據後續疫苗供應情況，逐步針對推薦人員進行接種工作，包含大眾運輸工具的從業人員、超市賣場的工作人員、社福機構人員與赴海外高風險地區工作的公務人員等。

報導指出，不在上述分類中但自願接種疫苗的一般民眾，目前需要先預約並現場排隊，視疫苗存量施打。

報導特別引述浙江省疾控中心的工作人員建議，「目前一般人群不建議接種，除非有特別需求，如出國的，才考慮打。」

新冠肺炎 COVID-19

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