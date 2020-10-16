中國廣州市出現本土無症狀感染者

官方數據顯示，法國過去24小時新冠肺炎確診人數首度突破3萬，來到3萬621人，寫下單日新增紀錄。為防止情況再度惡化，總統馬克宏14日在電視專訪中宣布，大巴黎地區以及另外八個大城市，將於17日起開始實施宵禁，預計維持四至六周。英國也從17日起加強管制。

2020-10-16 09:34