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中國廣州市出現本土無症狀感染者

中央社 / 香港16日電

陸媒報導，中國大陸廣州市花都區一家隔離飯店，昨天發現一例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）本土無症狀感染者，專家判斷與境外移入病例有關。

新華網報導，10月15日，花都區對隔離酒店工作人員進行定期檢查，發現1例無症狀感染者。根據流行病學調查和實驗室檢測結果，專家初步判斷與境外移入病例有關聯。

據通報，花都區15日對欣園酒店工作人員進行定期檢查，發現一名40歲的男性工作人員核酸檢測呈陽性，目前還沒有症狀出現，他平常住在飯店內的員工宿舍，已對68名密切接觸者進行隔離觀察。

新冠肺炎 COVID-19

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